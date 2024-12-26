Kiralık taşınmaz ilanlarında yetki doğrulama zorunluluğu! Tarih verildi

Ticaret Bakanlığı'nın paylaşımı (X)

YETKİ DOĞRULAMA ZORUNLULUĞU

Bu doğrultuda Ticaret Bakanlığımızca Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) kurulmuş olup bu sistemden ilk aşamada, ilan vermek isteyen kişilerin kimlik doğrulamaları 1 Kasım 2023 tarihinden itibaren yapılmaya başlanmıştır. Kimlik bilgilerini doğrulamayan kişiler ilan platformlarında ilan girememektedir. EİDS'nin ikinci aşaması olan yetki doğrulama uygulaması ise 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla kiralık taşınmaz ilanları için zorunlu olacaktır. Önümüzdeki süreçte satılık taşınmaz ilanları ve taşıt ilanları için de yetki doğrulama zorunlu hale getirilecektir.

EİDS yetki doğrulaması uygulaması ile ilanlar sadece taşınmaz/taşıt sahibi, taşınmaz/taşıt sahibinin 1. ve 2. derece kan hısımları veya eşi ile taşınmaz/taşıt sahibince E-Devlette yer alan EİDS yetkilendirme ekranından yetkilendirilen yetki belgeli emlak/galeri işletmelerince verilebilecektir.

Söz konusu düzenleme sosyal medya da dahil olmak üzere elektronik ortamda verilen tüm ilanları kapsamakta olup elektronik ortamdaki tüm taşınmaz ve taşıt ilanları Bakanlığımızca titizlikle takip edilmektedir.