Kiralık taşınmaz ilanlarında yetki doğrulama zorunluluğu! Tarih verildi
Ticaret Bakanlığı, elektronik ilan doğrulama sisteminde ikinci aşamaya geçildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, EİDS'nin ikinci aşaması olan yetki doğrulama uygulamasının 1 Ocak 2025 itibarıyla kiralık taşınmaz ilanları için zorunlu olacağı belirtildi. Öte yandan ilerleyen süreçte satılık taşınmaz ilanları ve taşıt ilanları için de yetki doğrulamanın zorunlu hale geleceği ifade edildi.
Ticaret Bakanlığı, elektronik ilan doğrulama sisteminde ikinci aşamaya geçildiğini duyurdu.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Ticaret Bakanlığımızca 31 Ağustos 2023 tarihinde yapılan Yönetmelik değişiklikleriyle sahte ilanların, ilan kirliliğinin, spekülatif fiyat artışlarının ve tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilmesi amaçları doğrultusunda taşınmaz ve taşıt ilanlarının yayınlandığı ilan platformlarına kimlik ve yetki doğrulama yükümlülükleri getirilmiştir.
YETKİ DOĞRULAMA ZORUNLULUĞU
Bu doğrultuda Ticaret Bakanlığımızca Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) kurulmuş olup bu sistemden ilk aşamada, ilan vermek isteyen kişilerin kimlik doğrulamaları 1 Kasım 2023 tarihinden itibaren yapılmaya başlanmıştır. Kimlik bilgilerini doğrulamayan kişiler ilan platformlarında ilan girememektedir. EİDS'nin ikinci aşaması olan yetki doğrulama uygulaması ise 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla kiralık taşınmaz ilanları için zorunlu olacaktır. Önümüzdeki süreçte satılık taşınmaz ilanları ve taşıt ilanları için de yetki doğrulama zorunlu hale getirilecektir.
EİDS yetki doğrulaması uygulaması ile ilanlar sadece taşınmaz/taşıt sahibi, taşınmaz/taşıt sahibinin 1. ve 2. derece kan hısımları veya eşi ile taşınmaz/taşıt sahibince E-Devlette yer alan EİDS yetkilendirme ekranından yetkilendirilen yetki belgeli emlak/galeri işletmelerince verilebilecektir.
Söz konusu düzenleme sosyal medya da dahil olmak üzere elektronik ortamda verilen tüm ilanları kapsamakta olup elektronik ortamdaki tüm taşınmaz ve taşıt ilanları Bakanlığımızca titizlikle takip edilmektedir.
Bu kapsamda yapılan incelemeler neticesinde, Meta Platforms İstanbul Bilişim Hizmetleri Limited Şirketi bünyesinde faaliyet gösteren Facebook ve Instagram uygulamalarında düzenlemeye aykırı şekilde ilan faaliyetlerinde bulunulduğu tespit edilerek anılan platformlar hakkında idari para cezası uygulanmıştır.
Öte yandan, taşınmaz ve taşıt ilanlarının paylaşıldığı sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirilmekte olup bu kapsamda bugüne kadar 1.426 sosyal medya hesabı erişime engellenmiştir.
Önümüzdeki süreçte de EİDS ile getirilen düzenlemelere aykırı şekilde yayınlanan ilanlar hakkında gerekli yaptırımlar uygulanmaya devam edilecektir. Ayrıca yetki belgeleri iptal edilecektir. Bununla ilgili yasal çalışmalarımızı başlattık.
Taşınmaz ve taşıt ticaretiyle iştigal eden işletmelerce sosyal medya hesaplarından taşınmaz ve taşıt ilanı paylaşılmaması gerekmekte olup sosyal medya hesaplarının engellenmemesi ve başka idari yaptırımlarla karşılaşılmaması için bu hususa uygun hareket edilmesi önem arz etmektedir. Vatandaşlarımızın da mağduriyet yaşamaması için sosyal medyada yer alan taşınmaz ve taşıt ilanlarına itibar etmemeleri gerekmektedir.
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