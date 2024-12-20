SSB’den kritik imza! İspanya ile iş birliği protokolü

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, İspanya ile Jet Eğitim Uçağı Projesi'ne yönelik iş birliği mutabakat zaptının, Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile İspanya Savunma Bakanlığı arasında imzalandığını açıkladı.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Müttefiklerimizle savunma sanayiindeki iş birliğimizi güçlendirmeye, ürettiğimiz milli ve yerli teknolojilerimizi dost ülkelerle paylaşmaya devam ediyoruz. Bugün, savunma sanayiindeki tarihi adımlarımızdan birine daha şahitlik etmenin gururunu yaşıyoruz. NATO'daki kadim müttefikimiz İspanya ile Jet Eğitim Uçağı Projesi'ne yönelik iş birliğimizin temelini oluşturacak mutabakat zaptı, Savunma Sanayii Başkanlığımız ile İspanya Savunma Bakanlığı arasında imzalandı." dedi.

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Anlaşmanın, Türkiye'nin bağımsız teknolojiler geliştirme hedefinin bir göstergesi olduğu kadar, dost ve müttefik ülkelerle güçlü iş birliğinin de bir nişanesi olduğuna dikkat çeken Görgün, "Başarılarla dolu bu sürece emek veren tüm SSB birimlerimizi, TUSAŞ'ımızın değerli ekibini, törene Başkanlığımız adına katılan T.C. Madrid Büyükelçimizi ve TSK Ataşemizi yürekten kutluyorum. Türkiye, vizyoner liderliğin rehberliğinde savunma sanayiindeki gücünü dünya çapında pekiştirmeye devam edecek. Bu anlaşmanın hayırlı olmasını dilerim." açıklamasında bulundu.