BDDK’dan kredilerde risk ağırlığı güncellemesi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) bankalara yönelik normalleşme düzenlemelerine gitti.

BDDK, kredilerde risk ağırlıklarını güncelleyerek, döviz ticari kredilerin kullanımında risk ağırlığını yüzde 200'den yüzde 20-100 aralığına indirdi.

Karar, stok olan krediler de dahil ticari kredilere, kredi derecesi dikkate alınarak yüzde 20, yüzde 50 ya da yüzde 100 risk ağırlığında uygulanacak.

Oran, şirketlerin kredi notuna göre belirlenirken, kredi notu olmayan ya da düşük olan şirketler için oran yüzde 100, kredi notu iyi olanlar için yüzde 20 olarak uygulanacak.

Mayıs 2022'den bu yana, tarım kredileri, KOBİ kredileri, ihracat ve yatırım kredileri, kurum ve kuruluşlar ile kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerine kullandırılacak krediler, kurumsal kredi kartları ve bankalara ya da finansal kuruluşlara kullandırılacak krediler hariç ticari nakdi kredilere sermaye yeterliliği hesaplamasında mevzuata göre daha ihtiyatlı bir şekilde yüzde 200 risk ağırlığı uygulanıyordu.

Açıklanan düzenlemeyle tekrar yönetmelikte uygulanan risk ağırlıklarına dönülmüş oldu.

BANKALARIN SERMAYE YETERLİLİKLERİ

BDDK daha önce Haziran 2023 kuru dikkate alınarak bankaların sermaye yeterliliği oranlarını hesaplarken, yabancı para kalemlerde 1 Ocak 2025'ten tarihinden itibaren uygulanmak üzere Haziran 2024'te 32,83 TL olan döviz kurunu güncelledi.