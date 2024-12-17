Kripto varlık düzenlemesi yolda! SPK Başkanı tarih verdi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül (AA)

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, buradaki konuşmasında, SPK'nin ürün çeşitliliğiyle piyasalarda güveni artırmak, istikrarı, finansa ulaşımı ve yatırımcının korunmasını sağlamak için çalışmalar yaptığını söyledi.

Şirketlerin halka arzına yönelik ilginin büyük olduğunu ve bu alandaki yatırımcı sayısında 2020'den bu yana önemli artış sağlandığını aktaran Gönül, "SPK'nin düzenleme gündemindeki önemli hususlar ve öncelikler arasında finansal kapsayıcılık ve okuryazarlık, sürdürülebilir finans ve kripto varlıklarla ilgili konular yer almaktadır." dedi.

Gönül, finansal kapsayıcılığın, makroekonomik koşulların sağlanması ve güçlü dijital altyapının bulunması gibi finansal düzenleme alanının dışında da pek çok boyutu olduğuna dikkati çekerek, bilgi verimliliği, piyasa bütünlüğü ve yeterli ürün çeşitlerinin sağlanmasını desteklemek amacıyla çeşitli araçları uyguladıklarını kaydetti.