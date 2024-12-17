Kripto varlık düzenlemesi yolda! SPK Başkanı tarih verdi
SPK Başkanı Ömer Gönül, kripto varlıklarla ilgili yaptığı açıklamada, 'İkincil düzenlemeleri inşallah ocak ayı içerisinde yetiştiriyoruz, çıkartacağız' dedi. Öte yandan Gönül, borsada yüzde 10 olan günlük işlem marjını değiştirmeye yönelik bir çalışmanın gündemlerinde olmadığını söyledi.
"Uluslararası Menkul Kıymetler Komisyonları Örgütü (IOSCO) Büyüme ve Gelişmekte Olan Piyasalar Komitesi (GEMC) Yıllık Toplantı ve Konferansı", Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda başladı.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, buradaki konuşmasında, SPK'nin ürün çeşitliliğiyle piyasalarda güveni artırmak, istikrarı, finansa ulaşımı ve yatırımcının korunmasını sağlamak için çalışmalar yaptığını söyledi.
Şirketlerin halka arzına yönelik ilginin büyük olduğunu ve bu alandaki yatırımcı sayısında 2020'den bu yana önemli artış sağlandığını aktaran Gönül, "SPK'nin düzenleme gündemindeki önemli hususlar ve öncelikler arasında finansal kapsayıcılık ve okuryazarlık, sürdürülebilir finans ve kripto varlıklarla ilgili konular yer almaktadır." dedi.
Gönül, finansal kapsayıcılığın, makroekonomik koşulların sağlanması ve güçlü dijital altyapının bulunması gibi finansal düzenleme alanının dışında da pek çok boyutu olduğuna dikkati çekerek, bilgi verimliliği, piyasa bütünlüğü ve yeterli ürün çeşitlerinin sağlanmasını desteklemek amacıyla çeşitli araçları uyguladıklarını kaydetti.
FİNANSAL OKURYAZARLIK PLATFORMU
Mayıs ayında finansal okuryazarlık platformu oluşturduklarını ifade eden Gönül, bu platformun farklı finansal konularda ücretsiz materyal sağladığını söyledi. Gönül, "Kamu kurumlarımız ve STK'lerle birlikte yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde, buradaki içerikleri daha da artıracağız ve bu platform, belirli yatırımcı gruplarını kapsayacak." diye konuştu.
Yeni girişimler için alternatif bir finansman kaynağı sağlamak amacıyla çalışmalar da yürüttüklerini anlatan Gönül, teknoloji ve inovasyonlara odaklanarak erken aşamadaki işletmelerin finansmana erişim koşullarını iyileştirmek için öz sermaye ve borçlanmaya dayalı kitle fonlamasını düzenlediklerini belirtti.
Gönül, Borsa İstanbul Girişim Sermayesi Pazarı'nın faaliyete geçirildiğini de belirterek, bu piyasayla henüz borsaların piyasalarında işlem görme büyüklüğü ve gereksinimlerini karşılayamayan ancak büyüme potansiyeli olan girişimlerin finansmana erişimlerinin iyileştirilmesinin amaçlandığını bildirdi.
SÜRDÜRÜLEBİLİR FİNANS VE KRİPTO VARLIKLAR
Sürdürülebilir finansın son yıllarda finans piyasalarını dönüştüren öncelikli konulardan biri haline geldiğini söyleyen Gönül, iklim krizinin piyasalara yeni zorluklar getirdiğini, iklim risklerinin, şirketlerin ve finansal kurumların faaliyetlerine yapılacak düzenlemeye entegre edilmesi açısından önem arz ettiğini ifade etti.
Kripto varlıklara yönelik düzenlemelerin Türkiye'de uygulamaya konulduğunu ve kripto varlıkların artık SPK'nin denetim ve düzenlemesine tabi olduğunu dile getiren Gönül, şunları kaydetti:
"Kanun, kripto varlık hizmet sağlayıcılarını düzenlemeye odaklanmakta ve bu sağlayıcılar için özel lisanslama gereklilikleri içermektedir. Ayrıca saklama hizmetleri ile işlem platformları arasında da ayrım yapılmaktadır. SPK, son aylarda mevzuat hazırlama ve ikincil düzenlemelerin çıkarılması çalışmalarını sürdürürken, çeşitli uluslararası kuruluşlarla da yakın temas halinde bulunuyor."
"TÜRKİYE'DE FİNANS SEKTÖRÜNÜN ZORLUKLARIN ÜSTESİNDEN GELEBİLME KAPASİTESİ VAR"
IOSCO Başkanı Jean-Paul Servais de IOSCO'nun küresel risk ve zorluklarda yardımcı olacak kuruluşlardan biri olduğunu belirterek, 130'dan fazla üyeyle çalıştıklarını söyledi.
Bunun küresel zorluklar getirmesinin yanı sıra çeşitliliği de içinde barındırdığını ifade eden Servais, IOSCO GEMC'nin kendileri için önem taşıdığını, buradaki kurumların IOSCO'nun yüzde 75'ini oluşturduğu belirtti.
Servais, gelişmekte olan piyasalar açısından da çeşitlilik olduğunu anlatarak, "IOSCO'daki tecrübelerime bakarak şunu söyleyebilirim. Bu çeşitlilik, bizim güçlü yanımız oldu. Bu sayede herkesin sesinin duyulmasını sağlayabiliyoruz, farklı türdeki zorlukları da ele alabiliyoruz." dedi.
Yatırımcıyı korumayı amaçladıklarını anlatan Servais, şunları kaydetti:
"Finans sektörü değişiyor, dönüşüyor. Türkiye'nin finans sektörünün birçok zorluğun üstesinden gelebilme kapasitesini biliyoruz. Her kıtaya baktığımızda sektörün gittikçe geliştiğini görüyoruz. Mesela kripto varlıklar, sürdürülebilir finans konuları... Bunlar birkaç dönüm noktasından biri. Çabalarımızı artık o yönlere aktarmamız gerekiyor."
"VERİ TOPLAMA KONUSUNDA DAHA FAZLA ÇABA SARF ETMELİYİZ"
IOSCO GEMC Yönetim Kurulu Başkanı Mohamed Farid Saleh de sermaye piyasalarındaki değişimlere işaret ederek, "Ele almamız gereken ilk tema teknoloji, dijitalleşme, FinTech ve dijitalleşmeyle birlikte gelen finansal katılımdır. Bunların tümü bir arada, finansal katılım için bir zorunluluktur." değerlendirmesinde bulundu.
Saleh, veri toplama konusunda daha fazla çaba sarf etmeleri gerektiğine dikkati çekerek, bu tür verileri analiz etme ve düzenleyici yaklaşımları belirleme konusunda yapay zekaya önem vermeleri gerektiğini söyledi.
KRİPTO VARLIKLARA İLİŞKİN İKİNCİL DÜZENLEMELERDE TAKVİMİNİZ NASIL?
Gönül, bir televizyon kanalında gündeme ilişkin soruları yanıtladı:
"İkincil düzenlemeleri inşallah ocak ayı içerisinde yetiştiriyoruz, çıkartacağız. Ne getireceğiz? Bu platformların, kuruluşlarının nasıl yapılacağı ve kripto yatırımcısının nasıl güvende tutulacağı... Güvende tutmak derken, kendi doğal yaşamı içerisinde saklamacılarla ve platformlarla çalışma usul ve esaslarını belirleyerek sistemin güvenli olması için çalışıyoruz. Biz şirketin kurulma şartlarını, işlem yapma şartlarını belirliyoruz. Bir de güvenlik sistemlerinin nasıl olacağı konularının hepsine TÜBİTAK ve MASAK'la birlikte çalışıyoruz."
BORSADA GÜNLÜK YÜKSELİŞ VE DÜŞÜŞ LİMİTLERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ KONUSUNDA BİR HAZIRLIĞINIZ VAR MI?
"Biz düzenleyici, denetleyici kurum olarak zaten piyasanın ihtiyaçlarına göre hareket etmeye çalışıyoruz. Tabii bunları az evvel de söylediğim gibi yatırımcının kolay anlayabileceği, güvende olabileceği ortamlarda yapmaya çalışıyoruz. Şu anda yüzde 10 marjın iyi çalıştığı kanaatindeyiz. Dünya örneklerinde sınırsız marj örnekleri var. Ama bunların özellikle finansal okuryazarlığı düşük olan yatırımcı kısmında daha büyük risk oluşturduğunu biliyoruz. Onun için en azından bir süre daha ek bir çalışmamız yok. Bu şekilde devam edeceğiz."
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