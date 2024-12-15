En düşük emekli maaşı minimum 14 bin 500 TL! Kulislerdeki rakam ortaya çıktı

En düşük emekli maaşlarına yönelik çalışmalar başladı (AA)

TBMM'DE MESAİ SÜRECEK

Hükümet, en düşük emekli maaşı artışları ve bunun bütçe üzerindeki etkilerini değerlendiren analizler üzerinde bir süredir çalışıyor. Bu analizlerin ardından, en düşük emekli maaşının Ocak ayında artırılması kararı kesinleşti. 2025 yılı bütçe görüşmelerinin ardından, Meclis'in bir hafta daha çalışıp Ocak ayının ilk haftasını da kapsayacak şekilde ara vermesi planlanıyor.

KULİSLERDEKİ RAKAM BELLİ OLDU

Kulislerde en düşük emekli maaşının ne kadar olacağına ilişkin bazı rakamlar da konuşuluyor. En düşük emekli maaşının 14 bin 500 liranın altında olmayacağı belirtiliyor. Yeni maaş, 3 Ocak'tan sonra asgari ücret, enflasyon ve emekli maaşlarındaki artışlara bakarak netleştirilecek.