15 Aralık 2024, Pazar
Haberler Ekonomi Haberleri En düşük emekli maaşı minimum 14 bin 500 TL! Kulislerdeki rakam ortaya çıktı

En düşük emekli maaşı minimum 14 bin 500 TL! Kulislerdeki rakam ortaya çıktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.12.2024 07:33 Güncelleme: 15.12.2024 07:39
ABONE OL
En düşük emekli maaşı minimum 14 bin 500 TL! Kulislerdeki rakam ortaya çıktı

En düşük emekli maaşına ilişkin atılacak adımlar ve takvim netleşti. 3 milyon kişiyi ilgilendiren rakam 3 Ocak'ta açıklanacak. Artış oranı ise 3 Ocak'tan sonra asgari ücret, enflasyon ve emekli maaşlarındaki değişim göz önünde bulundurularak belirlenecek. En düşük emekli maaşının 14 bin 500 liranın altında olmayacağı belirtiliyor.

2025 Ocak ayında, 3 milyon 718 bin emekliyi kapsayan en düşük emekli maaşına yönelik düzenlemeler kesinleşti.

3 OCAK'TA BELİRLENECEK

Hükümet, maaş artışının bütçeye etkilerini analiz ettikten sonra bu artışı gerçekleştirme kararı aldı. Yeni maaşlar, asgari ücret, enflasyon ve emekli maaşlarındaki değişiklikler göz önünde bulundurularak 3 Ocak'tan sonra belirlenecek.

En düşük emekli maaşlarına yönelik çalışmalar başladı (AA)En düşük emekli maaşlarına yönelik çalışmalar başladı (AA)

TBMM'DE MESAİ SÜRECEK

Hükümet, en düşük emekli maaşı artışları ve bunun bütçe üzerindeki etkilerini değerlendiren analizler üzerinde bir süredir çalışıyor. Bu analizlerin ardından, en düşük emekli maaşının Ocak ayında artırılması kararı kesinleşti. 2025 yılı bütçe görüşmelerinin ardından, Meclis'in bir hafta daha çalışıp Ocak ayının ilk haftasını da kapsayacak şekilde ara vermesi planlanıyor.

KULİSLERDEKİ RAKAM BELLİ OLDU

Kulislerde en düşük emekli maaşının ne kadar olacağına ilişkin bazı rakamlar da konuşuluyor. En düşük emekli maaşının 14 bin 500 liranın altında olmayacağı belirtiliyor. Yeni maaş, 3 Ocak'tan sonra asgari ücret, enflasyon ve emekli maaşlarındaki artışlara bakarak netleştirilecek.

En düşük emekli maaşının 14 bin 500 liranın altında olmayacağı kulislerde konuşuluyor (AA)En düşük emekli maaşının 14 bin 500 liranın altında olmayacağı kulislerde konuşuluyor (AA)

SAYIDA ARTIŞ İSTENMİYOR

Artışlarda dikkate alınacak bir başka unsur ise düzenlemeden yararlanacak emekli sayısı ve bunun bütçeye maliyeti olacak. Şu anda 3 milyon 718 bin emeklinin maaşı 12 bin 500 liraya tamamlanıyor. Bunların yaklaşık 2 milyon 500'inin maaşı 10 bin 500 liranın altında bulunuyor. En düşük emekli maaşının son altı ayda bütçeye maliyeti 33 milyar lira. Yapılacak artışın en fazla bu tablodaki kadar emekli ile sınırlı kalmasını planlanıyor.

Asgari ücret için kritik toplantı yarınAsgari ücret için kritik toplantı yarın

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör