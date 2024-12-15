En düşük emekli maaşı minimum 14 bin 500 TL! Kulislerdeki rakam ortaya çıktı
En düşük emekli maaşına ilişkin atılacak adımlar ve takvim netleşti. 3 milyon kişiyi ilgilendiren rakam 3 Ocak'ta açıklanacak. Artış oranı ise 3 Ocak'tan sonra asgari ücret, enflasyon ve emekli maaşlarındaki değişim göz önünde bulundurularak belirlenecek. En düşük emekli maaşının 14 bin 500 liranın altında olmayacağı belirtiliyor.
2025 Ocak ayında, 3 milyon 718 bin emekliyi kapsayan en düşük emekli maaşına yönelik düzenlemeler kesinleşti.
3 OCAK'TA BELİRLENECEK
Hükümet, maaş artışının bütçeye etkilerini analiz ettikten sonra bu artışı gerçekleştirme kararı aldı. Yeni maaşlar, asgari ücret, enflasyon ve emekli maaşlarındaki değişiklikler göz önünde bulundurularak 3 Ocak'tan sonra belirlenecek.
TBMM'DE MESAİ SÜRECEK
Hükümet, en düşük emekli maaşı artışları ve bunun bütçe üzerindeki etkilerini değerlendiren analizler üzerinde bir süredir çalışıyor. Bu analizlerin ardından, en düşük emekli maaşının Ocak ayında artırılması kararı kesinleşti. 2025 yılı bütçe görüşmelerinin ardından, Meclis'in bir hafta daha çalışıp Ocak ayının ilk haftasını da kapsayacak şekilde ara vermesi planlanıyor.
KULİSLERDEKİ RAKAM BELLİ OLDU
Kulislerde en düşük emekli maaşının ne kadar olacağına ilişkin bazı rakamlar da konuşuluyor. En düşük emekli maaşının 14 bin 500 liranın altında olmayacağı belirtiliyor. Yeni maaş, 3 Ocak'tan sonra asgari ücret, enflasyon ve emekli maaşlarındaki artışlara bakarak netleştirilecek.
SAYIDA ARTIŞ İSTENMİYOR
Artışlarda dikkate alınacak bir başka unsur ise düzenlemeden yararlanacak emekli sayısı ve bunun bütçeye maliyeti olacak. Şu anda 3 milyon 718 bin emeklinin maaşı 12 bin 500 liraya tamamlanıyor. Bunların yaklaşık 2 milyon 500'inin maaşı 10 bin 500 liranın altında bulunuyor. En düşük emekli maaşının son altı ayda bütçeye maliyeti 33 milyar lira. Yapılacak artışın en fazla bu tablodaki kadar emekli ile sınırlı kalmasını planlanıyor.