Gabar’da petrol üretimi 61 bin varili aştı! Bakan Bayraktar’dan yeni paylaşım: Yeni yıla yeni rekorlar...

Enerji alanında hem karada hem de denizde arama çalışmalarını sürdüren Türkiye, tam bağımsızlık yolunda önemli adımlar atıyor. Yurt içinin yanı sıra yurt dışında da sondaj çalışmaları ile arama faaliyetleri yürütülürken, Gabar'daki petrol keşfinin üzerinden 2 yıl geçti.

YENİ YILDA YENİ REKORLAR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar'daki petrol keşfinin yıl dönümü dolayısıyla bir paylaşımda bulundu. Bakan Bayraktar, "Bugün Gabar'da büyük keşfin yıl dönümü. Bir dönem 'Girilemez, gidilemez' denilen Gabar'ı adeta bir petrol üretim üssü haline dönüştürdük. Ülkemizin en kaliteli petrolünü Gabar'da üretir hale geldik. Bugün itibarıyla Gabar'da günlük üretimimiz 61 bin varilin üzerine çıktı. Kasım ayında Türkiye genelinde toplamda 3 milyon 425 bin varil ham petrol üretimiyle rekor kırarken bunun yarısını da Gabar'dan karşıladık. Yeni yıla da yeni rekorlarla gireceğiz inşallah." ifadelerini kullandı.