Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması! "Tüm paydaşları memnun edecek"

2025 asgari ücreti için belirleme çalışmalarında süreç başlıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndaki ilk toplantı 10 Aralık Salı günü yapılacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "İnanıyorum ki hem çalışanlarımızı hem işverenlerimizi ekonomik hayatta tüm paydaşları memnun edecek ortak bir kararla yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirleyeceğiz" dedi.

Türkiye Yüzyılı'nı emeğin, üretimin, çalışmanın yüzyılı yapacaklarını kaydeden Işıkhan, hem işverenin hem de işçinin hakkını aldığı müreffeh bir çalışma hayatını hep birlikte tesis edeceklerini dile getirdi.

"TÜM PAYDAŞLARI MEMNUN EDECEK"

Bakan Işıkhan, asgari ücrete ilişkin "Biliyorsunuz salı günü inşallah yeni asgari ücret miktarını belirlemek üzere komisyonumuzun çalışmalarını başlatacağız." dedi ve şöyle devam etti:

"İnanıyorum ki hem çalışanlarımızı hem işverenlerimizi ekonomik hayatta tüm paydaşları memnun edecek ortak bir kararla yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirleyeceğiz. Ben şimdiden ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Şartlar ne olursa olsun bizler devlet olarak, istikbalimiz için alın teriyle çalışan, üreten, kalkınmamıza katma değer sağlayan her bir kardeşimizin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat vizyonuyla şehirlerimizden başlayarak ülkemizi büyütmeye ve istihdamımızı artırmaya devam edeceğiz. Bingöl ve daha güçlü bir Türkiye için en doğru kararları alıp, emin adımlarla Türkiye Yüzyılı'na yürümeye devam edeceğiz."

Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması | Foto: AA Arşiv

Bakan Işıkhan, Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen "İş İnsanları İstişare Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, emeğiyle, alın teriyle, çalışarak, üreterek, Bingöl'ü kalkındıran iş dünyasının temsilcileriyle bir arada olmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Görevi devraldığı günden bu yana ülkenin dört bir yanını gezerek, işçi ve işverenlerle çalışma hayatı buluşmaları gerçekleştirdiğini kaydeden Işıkhan, bu vesileyle şehirlerin ihtiyaç ve taleplerini yerinde tespit ettiklerini, yaptıkları mevcut yatırımların, hayata geçirdikleri projelerin illerde sağladığı katkıları takip ettiklerini söyledi.

Işıkhan, 2002 yılından bu yana attıkları kararlı adımlarla ülkenin tam bağımsız güçlü bir ekonomiye geçiş sürecine hep birlikte tanıklık ettiklerini dile getirerek, bu kalkınma ve kazanım sürecinde, vatandaşların refahını artırmak, ekonomiyi daha da güçlendirmek, daha adil ve müreffeh bir çalışma hayatını tesis etmek için emin adımlarla yollarına devam ettiklerini aktardı.

"ÇALIŞMA HAYATINI NEREDEYSE SIFIRDAN ALDIK BUGÜNLERE GETİRDİK"

Hükümet olarak özellikle kalkınma sürecinin baş aktörü olan iş dünyasının ihtiyaçlarına cevap verebilmek için gereken her türlü önlemi aldıklarını belirten Işıkhan, afetler ve salgın süreci gibi özellikle son yıllarda ülke ekonomisinin doğrudan ya da dolaylı olarak etkilendiği hadiselerin olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak adına işveren ve işletmeleri güçlendirdiklerini anlattı.

"22 yılda iş yapma kolaylığını artırma, yatırım ortamını iyileştirme ve istihdamı artırmaya yönelik teşvik ve desteklerimizle bütün şehirlerimizin çalışma hayatını neredeyse sıfırdan aldık bugünlere getirdik." diyen Işıkhan, ellerindeki bütün imkanları yatırımcı, işveren ve çalışanlar için seferber etmeyi sürdüreceklerini söyledi.

"HEDEFLERİMİZE TAŞIYACAK OLAN CEVHER BU TOPRAKLARDA MEVCUT"

Şehirleri geliştirirken sadece doğal engellerle değil aynı zamanda terör, coğrafyayı saran savaş atmosferi ve suni finansal krizler gibi dış müdahalelerle de mücadele etmek durumunda kaldıklarına dikkati çeken Işıkhan, bunlarla mücadelelerinin hala sürdüğünü ve karşılarına çıkan her türlü badireyi atlatarak, ülkeyi büyüterek bugünlere getirdiklerini ifade etti.

Bingöl'ün Türkiye'nin gücüne inanan tercihini her zaman millet iradesinden yana kullanan vefakar bir şehir olduğunu dile getiren Işıkhan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu sebeple, Türkiye'nin 22 yıllık gelişim serüvenini en iyi bilen, bu değişime yakından tanık olmuş bir şehrimiz. Bingöl'ün nereden nerelere geldiğini de nerelere gelebileceğini de en iyi, sahanın nabzını tutan sizler bilirsiniz. Anadolu coğrafyası insanlık tarihi açısından çok kıymetli bir bölgede bulunuyor. Binlerce yıl medeniyetimize vatan olmuş bu coğrafya sadece tarihiyle, sosyal dokusuyla değil aynı zamanda bereketli arazileri, üretim ve ticaret potansiyeliyle de büyük bir değerdir. Bu anlamda özellikle Bingöl, çevre illerine kıyasla, kuzey-güney, doğu-batı istikametinde önemli bir kavşak noktası olması hasebiyle ticari anlamda önemli bir potansiyele sahip. Şehrimiz, kalkınmasında önemli rol oynayan hayvancılık, meracılık, yer altı kaynakları gibi alanları daha da geliştirecek yeni yatırımlarla, istihdam alanlarıyla ve girişimlerle çok daha iyi yerlere gelecektir. Türkiye'yi yüzyıllık hedeflerine taşıyacak olan cevher bu topraklarda fazlasıyla mevcuttur. Bingöl bu kararlı yürüyüşümüze katkı sağlayacak önemli şehirlerimizden birisidir. Bu noktada hepimize düşen önemli görevler var. Özellikle çalışma hayatımızın paydaşları olan sizlerin çalışmaları Bingöl'ün kalkınma hedeflerinde önemli roller oynayacaktır. Çiftçilerimiz, esnafımız, tüccarımız, işçimiz hem şehrimizin hem de Türkiye'nin teminatıdır. Bu anlamda Bingöl'ün iş dünyasına, emektarlarına güveniyorum, inanıyorum."