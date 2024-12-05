MTV’ye indirim gelecek mi? Açıklama sonrası gözler Başkan Erdoğan’da

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, araç sahiplerini ilgilendiren bir müjdenin sinyalini verdi.

Katıldığı bir televizyon programında yöneltilen "Yeniden değerleme oranı yüzde 43,93 olarak Resmi Gazete'de yayımlandı. Özellikle motorlu taşıtlar vergisi konusunda Sayın Cumhurbaşkanı'ndan indirim konusunda bir beklenti var. Bu yönde bir adım atılır mı?" sorusuna karşılık Yılmaz, "Cumhurbaşkanlığının bir indirim yetkisi var. İki denge içinde buna bakılacaktır. Bir taraftan kamunun gelir ihtiyacı var, diğer taraftan da dezenflasyon politikasına maliye politikasıyla destek ve sosyal talepleri karşılama boyutu var. Bunların arasında bir değerlendirme yapılacaktır. Belli kararlar alınacaktır. Dezenflasyon sürecini destekleyici bir yaklaşım sergileneceğini düşünüyorum." yanıtını verdi.

GÖZLER ERDOĞAN'DA

Cevdet Yılmaz'ın açıklamasının ardından gözler Başkan Erdoğan'a çevrildi.

Başkan Erdoğan, son olarak yüzde 122,93 olarak belirlenen 2023 yılı yeniden değerleme oranının MTV için yüzde 61,5 olarak uygulanması konusunda yetkisini kullanmıştı.

İNDİRİM YAPILMAZSA 2025 MTV ÜCRETLERİ

Motor silindir hacmi 1300 ve altı olan yeni araçlarda en düşük Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 3 bin 359 TL'den 4 bin 835 TL'ye yükseldi.

En yaygın kullanılan silindir hacmi 1301 – 1600 arası yeni otomobillerde en düşük Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) de 5 bin 851 liradan 8 bin 421 liraya çıktı. Otomobillerde uygulanan muayene ücreti 1821 liradan 2 bin 621 liraya yükseldi.

En yaygın ödenecek MTV 10 bin 112 TL ile motor silindir hacmi 1.3-1.6 arasında değişen otomobillere ait olacak.

Taşıt değerlerinin en üst limitte olduğu tabloya göre, 2025 yılında motor silindir hacmi 1.3 litreye kadar otomobillerden alınacak MTV tutarı 4 bin 33 TL'den 5 bin 803 TL'ye çıkacak.

Motor silindir hacmi 1.3 litre ila 1.6 arasında olan otobillerden alınacak MTV tutarı 7 bin 26 TL'den 10 bin 112 TL'ye yükselirken, 1.6 litre ila 1.8 arasında değişen motor silindir hacmi için ödenecek tutar 12 bin 414 TL'den 17 bin 886 TL'ye çıkacak.

2025 yılında ödenecek en yüksek MTV tutarı ise 230 bin 698 TL olacak. Örneğin; Ferrari'nin ilk SUV'u Purosangue'ye sahip olan kişinin ödeyeceği yıllık MTV tutarı 230 bin TL'yi bulacak.

MTV, her yıl araç sahiplerinin ödemek zorunda olduğu bir vergi türü ve aracın yaşı, motor silindir hacmi gibi faktörlere göre hesaplanıyor. 2025 yılı için belirlenen yüzde 43,93'lük yeniden değerleme oranı, MTV ücretlerine de yansıyacak.