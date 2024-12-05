05 Aralık 2024, Perşembe
Haberler Ekonomi Haberleri Merkez Bankası'nın güncel rezervleri belli oldu | 29 Kasım 2024 döviz rezervi

Merkez Bankası'nın güncel rezervleri belli oldu | 29 Kasım 2024 döviz rezervi

Filiz Uçan Savaş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.12.2024 14:56 Güncelleme: 05.12.2024 14:56
ABONE OL
Merkez Bankası’nın güncel rezervleri belli oldu | 29 Kasım 2024 döviz rezervi

Merkez Bankası 29 Kasım haftasına ilişkin para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre 29 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre rezervler 1 milyar 99 milyon dolar artışla 157 milyar 738 milyon dolara yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 29 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 99 milyon dolar artışla 157 milyar 738 milyon dolara yükseldi.

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 29 Kasım itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 83 milyon dolar artışla 92 milyar 818 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 22 Kasım'da 90 milyar 735 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri ise 984 milyon dolar azalışla 65 milyar 904 milyon dolardan 64 milyar 920 milyon dolara geriledi. Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 29 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 99 milyon dolar artışla 156 milyar 639 milyon dolardan 157 milyar 738 milyon dolara çıktı.

TCMB rezervleri Ocak 2023'ten bu yana şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler
27.01.202350.93376.206127.139
24.02.202349.19071.980121.170
31.03.202352.17670.247122.423
28.04.202346.41368.471114.884
26.05.202341.93956.51998.458
27.06.202341.43267.155108.587
28.07.202341.42572.349113.774
25.08.202341.34475.955117.299
29.09.202340.62981.575122.203
27.10.202344.14882.412126.560
24.11.202345.49690.997136.493
22.12.202347.89697.557145.453
29.12.202348.23192.830141.061
26.01.202448.00789.154137.161
23.02.202449.27182.479131.750
29.03.202454.37868.748123.126
26.04.202459.11364.967124.080
31.05.202459.74083.909143.648
28.06.202458.07784.833142.910
19.07.202459.21494.695153.910
29.08.202460.04389.329149.373
27.09.202463.56693.824157.390
25.10.202465.89493.504159.398
01.11.202466.61493.005159.619
22.11.202465.90490.735156.639
29.11.202464.92092.818157.738
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör