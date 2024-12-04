TL’nin reel değeri son 4 yılın zirvesinde

Reel efektif döviz kuru endeksi, Kasım 2024'te TÜFE bazında 2,19 puan artarak 67,03'e yükseldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayınlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında geçen ay bir önceki aya kıyasla 2,19 puan artışla 67,03 oldu. Endeks, Ekim 2024'te 64,84 düzeyindeydi.



SON 4 YILIN ZİRVESİNDE

Bu dönemde Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi, 1,92 puan artışla 94,50'den 96,42'ye çıktı. Türk lirasının değeri, geçen yılın aynı ayına göre TÜFE bazında 11,55 puan, Yİ-ÜFE bazında da 8,66 puan arttı. Böylece, TÜFE'ye göre Türk lirasının reel değeri Şubat 2021'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

TL'YE İLGİ SÜRECEK

Merkez Bankası tarafından 29 Kasım 2024 açıklanan Finansal İstikrar Raporu, dezenflasyon süreciyle birlikte Türk Lirası varlıklarına olan ilginin de giderek yükseldiğini ortaya koydu. Raporda, TL mevduatın toplam mevduat içerisindeki payının giderek arttığı belirtilirken, Kur Korumalı Mevduat'ın ise 2,1 trilyon TL azaldığı bildirildi ve şu ifadelere yer verildi: "Aynı dönemde TL mevduattaki artış 6 trilyon TL düzeyine geldi. TL mevduat oranı Ağustos 2023'e göre 24 puan, Mayıs 2024'e göre 8 puan artarak yüzde 56'ya yükseldi. Böylece, TL mevduat payı mevcut durumda 2017 son çeyreğinde aldığı değerlerden sonraki en yüksek seviyesindedir."

Türk Lİrası'nın reel anlamda değeri Şubat 2021'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. (A Haber arşiv)

TL'YE İLGİNİN SÜRMESİ BEKLENİYOR

Raporda, KKM'den çıkışların hızlanması ile bazı mudilerin dövize yönelmesinin ve altını fiyatlarındaki yükselişin yabancı para (YP) mevduatları yukarı yönlü etkilese de bu mevduatlarda önemli bir azalış yaşandığı vurgulandı. Para piyasası fonlarında yaşanan belirgin talebin, TL tercihini daha da belirginleştiğine işaret edilen raporda, "Makroihtiyati düzenlemelerin TL mevduat, YP mevduat ve KKM arasındaki tercihleri yönlendirici yapısı ve tüzel kişiler ile hanehalkı beklentilerindeki iyileşmenin etkisiyle KKM'nin azalmaya ve TL mevduat payının önümüzdeki dönemde artmaya devam etmesi beklenmektedir" ifadelerine yer verildi.

Raporda ayrıca, hanehalkının finansal varlık kompozisyonunda da TL cinsi varlıkların ağırlığı artarken, kur korumalı ürünlerin payının azalmaya devam ettiği belirtilerek şöyle denildi: "Hanehalkının para piyasası fonları başta olmak üzere yatırım fonu ve emeklilik sistemi gibi Türk lirası alternatif finansal varlıklar ile tasarruflarını çeşitlendirme eğilimi devam etmektedir."