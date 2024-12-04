1.5 milyon TL faizsiz kredi desteği başladı! 31 Aralık 2024’e kadar başvurun

KOSGEB'in girişimcilere yönelik sunduğu Girişimci Destek Programı kapsamında, İş Geliştirme Desteği için 2024 yılı 3. dönem başvuruları başladı. 1 Aralık 2024 tarihinde açılan başvurular 31 Aralık 2024 tarihine kadar devam edecek.

KOSGEB (A Haber Foto ARŞİV)

Destek Üst Limiti 2 Milyon TL'ye Çıkarıldı

KOSGEB'in 2024-2028 stratejileri doğrultusunda Girişimci Destek Programı kapsamındaki üst limit artırıldı. Destek limiti, önceki yıllarda uygulanan 375 bin TL'den 2 milyon TL'ye yükseltildi. Bu kapsamda girişimcilere, işletmelerini büyütmek için ihtiyaç duydukları finansal destek sağlanacak. Gençler, kadınlar, engelliler, gaziler ve şehit yakınları gibi belirli gruplara ek 150 bin TL daha destek verilecek.

KOSGEB

Kredi Hangi Amaçlarla Kullanılabilir?

İş Geliştirme Desteği, girişimcilere %80 destek oranı ile 1,5 milyon TL'ye kadar geri ödemeli finansman sunuyor. Bu destekle, işletmelerin finansal ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor. Kullanım alanları arasında işletmenin çalışan maliyetlerinin desteklenmesi, makine ve teçhizat alımları, yazılım giderleri ve eğitim, danışmanlık, belgelendirme, test, analiz ve pazarlama gibi ihtiyaçlar için hizmet alımları yer alıyor.

KOSGEB (A Haber Foto ARŞİV)

Geri Ödeme Şartları

KOSGEB tarafından sunulan geri ödemeli destekler için herhangi bir faiz veya komisyon uygulanmıyor. İşletmeler, geri ödemelerine 36 aylık program süresi sonunda başlayabiliyor.

KOSGEB (A Haber Foto ARŞİV)

Destek Verilecek Sektörler Hangileri?

İş Geliştirme Desteğine NACE Rev. 2'ye göre aşağıda yer alan sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler başvurabilir.

İmalat

Telekomünikasyon

Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler

Bilgi hizmet faaliyetleri

Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri

KOSGEB (A Haber Foto ARŞİV)

Başvuru Şartları Nelerdir?

KOSGEB'in desteklediği sektörlerde faaliyet göstermek

İş kurma desteği için işletme kuruluşunun üzerinden 1 yıl geçmemiş olması, iş geliştirme desteği için ise başvuru süresinin 3 yıl içinde yapılması

KOSGEB girişimcilik eğitimlerini tamamlamış olmak

Türk Ticaret Kanunu kapsamında gerçek veya tüzel kişi statüsünde bir işletmeye sahip olmak.

Başvuru detaylarını incelemek için tıklayınız.

KOSGEB (A Haber Foto ARŞİV)

Nasıl Başvuru Yapılır?

Başvurular, KOSGEB'in resmi internet sitesi üzerinden kabul ediliyor. Girişimcilerin sisteme kayıtlı olması ve bilgilerini eksiksiz güncellemesi şart.

Başvuru yapmak için tıklayınız.