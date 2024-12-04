1.5 milyon TL faizsiz kredi desteği başladı! 31 Aralık 2024'e kadar başvurun
KOSGEB, işletmelere destek olmaya devam ediyor. 1,5 milyon TL’ye kadar faizsiz ve 36 ay geri ödemesiz kredi desteği sunan program için başvurular başladı. Başvuru süresi, 31 Aralık 2024 tarihine kadar devam edecek. İşte KOSGEB kredileri ile ilgili detaylar...
KOSGEB'in girişimcilere yönelik sunduğu Girişimci Destek Programı kapsamında, İş Geliştirme Desteği için 2024 yılı 3. dönem başvuruları başladı. 1 Aralık 2024 tarihinde açılan başvurular 31 Aralık 2024 tarihine kadar devam edecek.
Destek Üst Limiti 2 Milyon TL'ye Çıkarıldı
KOSGEB'in 2024-2028 stratejileri doğrultusunda Girişimci Destek Programı kapsamındaki üst limit artırıldı. Destek limiti, önceki yıllarda uygulanan 375 bin TL'den 2 milyon TL'ye yükseltildi. Bu kapsamda girişimcilere, işletmelerini büyütmek için ihtiyaç duydukları finansal destek sağlanacak. Gençler, kadınlar, engelliler, gaziler ve şehit yakınları gibi belirli gruplara ek 150 bin TL daha destek verilecek.
Kredi Hangi Amaçlarla Kullanılabilir?
İş Geliştirme Desteği, girişimcilere %80 destek oranı ile 1,5 milyon TL'ye kadar geri ödemeli finansman sunuyor. Bu destekle, işletmelerin finansal ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor. Kullanım alanları arasında işletmenin çalışan maliyetlerinin desteklenmesi, makine ve teçhizat alımları, yazılım giderleri ve eğitim, danışmanlık, belgelendirme, test, analiz ve pazarlama gibi ihtiyaçlar için hizmet alımları yer alıyor.
Geri Ödeme Şartları
KOSGEB tarafından sunulan geri ödemeli destekler için herhangi bir faiz veya komisyon uygulanmıyor. İşletmeler, geri ödemelerine 36 aylık program süresi sonunda başlayabiliyor.
Destek Verilecek Sektörler Hangileri?
İş Geliştirme Desteğine NACE Rev. 2'ye göre aşağıda yer alan sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler başvurabilir.
İmalat
Telekomünikasyon
Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler
Bilgi hizmet faaliyetleri
Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri
Başvuru Şartları Nelerdir?
KOSGEB'in desteklediği sektörlerde faaliyet göstermek
İş kurma desteği için işletme kuruluşunun üzerinden 1 yıl geçmemiş olması, iş geliştirme desteği için ise başvuru süresinin 3 yıl içinde yapılması
KOSGEB girişimcilik eğitimlerini tamamlamış olmak
Türk Ticaret Kanunu kapsamında gerçek veya tüzel kişi statüsünde bir işletmeye sahip olmak.
Başvuru detaylarını incelemek için tıklayınız.
Nasıl Başvuru Yapılır?
Başvurular, KOSGEB'in resmi internet sitesi üzerinden kabul ediliyor. Girişimcilerin sisteme kayıtlı olması ve bilgilerini eksiksiz güncellemesi şart.