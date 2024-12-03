Orman yangınları için fon kurulacak! Orman yakan da tutuklanacak

AK Parti, küresel ısınma nedeniyle giderek ortan orman yangıları ile mücadele için Orman Yangınları Mücadele Fonu kurulacak.



Önümüzdeki haftalarda TBMM gündemine taşınması planlanan düzenlemede öne çıkanlar şöyle:

Yayla sorunu çözülüyor



YAYLA SORUNU ÇÖZÜLÜYOR

31 Aralık 2018 tarihinden önce toplu yerleşimin bulunduğu, yaylak ve otlak olarak kullanılan alanlar içindeki yerler ile kullanım bütünlüğü de dikkate alınarak yılın belirli dönemlerinde geleneksel yaylacılık maksadıyla yerleşim yeri olarak kullanılan ve sınırları Cumhurbaşkanınca belirlenen alanların orman sınırları dışına çıkartılarak tapuda Hazine adına tescil edilmek suretiyle vatandaşların tasarrufuna bırakılmasını sağlayacak bir düzenleme yapılıyor.

Mevcut uygulamaya göre 2011 tarihinden önceki yayla yerleşim alanları Orman Genel Müdürlüğü sabit kıymetlerine alınıyor ve kiraya veriliyordu. Bu binaların kiralanması ya da depreme dayanıklı olmaması nedeniyle sorun yaşanıyor. 2011'den sonra bu alanlara yapılan yeni yapılar ise kayıt altına alınamadığı için başka sorunlara neden oluyor.







1 MİLYON VATANDAŞI İLGİLENDİRİYOR

Sabah Gazetesi'nden Zübeyde Yalçın'ın haberine göre Devlet ormanı sınırları içerisinde kalan, bilim ve fen bakımından orman olarak muhafazasında yarar görülen alanların üstünde bulunan yaklaşık 20 bin adet taşınmazın rayiç bedelleri Hazine tarafından ödenecek. Buralar orman vasfıyla tescil edilecek. Orman olarak korunmasında yarar görülmeyen alanlardaki yaklaşık 60 bin adet taşınmazın ise sahiplerine iadesi sağlanacak. Böylece yaklaşık 80 bin adet tapu iptal ve tescil ile tazminat davası açılmayacak. Bu durum 1 milyon vatandaşı ilgilendiriyor.

Orman Yangınları Mücadele Fonu kuruluyor



YANGIN FONU KURULACAK

Küresel ısınma nedeniyle giderek ortan orman yangıları ile mücadele için Orman Yangınları Mücadele Fonu kurulacak. Fon gelirleri, Orman Genel Müdürlüğü'nün özel mülkiyetinde yer alan taşınmazlara ait satış ve kiralama gelirleri, orman parkı işletme bedelleri, orman ürünü satış gelirleri, ormanlarda verilen izin gelirleri, Turizmi Teşvik Kanunu gereğince turizm yatırımı için tahsis edilen orman alanlarına ilişkin proje toplam bedelinin yüzde 3'ü oranında alınacak ilave bedellerden, her nevi bağış ve yardımlardan oluşacak.

Orman suçlarına erteleme yok

ORMAN SUÇLARINA ERTELEME YOK

Ormanları yakan ya da zarar verenler hükmün açıklanmasının ertelenmesi uygulamasından yararlanamayacak. Bu kişiler tutuklanıp cezaevine gönderilecek.



KARBON YUTAK ALANLARI

Küresel iklim değişikliğiyle mücadele ve ormanların sera gazı tutum kapasitesini artırmak maksadıyla Orman Genel Müdürlüğü Karbon Yutak Ormanları kuracak ya da kurduracak.