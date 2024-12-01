İstanbul ile Edirne’yi bağlayacak tren yolu hattında yoğun çalışma

Türkiye'nin Avrupa ülkeleriyle yüksek standartlı demir yolu bağlantısını sağlayacak Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi,153 kilometrelik Kapıkule-Çerkezköy etabı, 67 kilometrelik Çerkezköy-Ispartakule etabı ve 8,4 kilometrelik Ispartakule- Halkalı etabı olmak üzere 3 etaptan oluşuyor.

İLK ETAP 2025 SONUNDA TAMAM

Projenin ilk etabı olan 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule hattındaki çalışmalar sürüyor ve bu etabın gelecek yılın sonunda tamamlanması hedefleniyor. Edirne kent merkezinde çalışmalar kapsamında Tunca Nehri'nin kenarına yapılan 680 metre uzunluğundaki viyadük büyük oranda tamamlandı.

Projenin Kapıkule Sınır Kapısı yolundaki çalışmalar sürüyor.

1 SAAT 35 DAKİKADA GİDİLECEK

Edirne'yi hızlı tren ağıyla İstanbul'a bağlayacak olan ve yapımına Haziran 2019'da başlanan projeyle Halkalı ile Kapıkule arasındaki seyahat süreleri yolcu trenleri için 3,5 saatten 1 saat 35 dakikaya, yük trenleri için de 8 saatten 3,5 saate inecek.

TAMAMI 2028'DE TESLİM

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, gazetecilere yaptığı açıklamada, Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi'nin 3 etabındaki çalışmaların hızla devam ettiğini söyledi.

Projenin tamamını 2028'in sonunda bitirmeyi planladıklarını belirten Aksal, "İlk etabın tamamlanmasıyla 2025'de Çerkezköy-Sofya seferlerinin yapılması planlanıyor. Biten hat kullanıma girecek." dedi.

Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi'nin 2 hızlı tren projesi olduğunu ifade eden Aksal, şunları kaydetti:

"Birinci projede hızlı tren Kapıkule-Çatalca oradan İGA İstanbul Havaalanı'na geçecek. Havaalanından üçüncü köprünün üzerinden Ankara'ya bağlanacak. Önceki dönem Ulaştırma Bakanımızın ifadesiyle 'Demir Kuzey Marmara' diye tarif ettiği bir yol var, ikinci bir hat olacak.

Edirnelileri İstanbul Havaalanına bağlayacağı için o da çok önemli. Bir tanesi Halkalı'ya bağlıyor, projenin diğer ayağı da İstanbul Havaalanına bağlayacağı için şehrin içinde bir havaalanı haline gelecek. Proje çok hızlı şekilde devam ediyor."