Sivas'ta tren garında bomba paniği! Ekipler alarma geçti
Sivas'ta gar önünde bir yolcunun unutmuş olduğu valiz ekipleri alarma geçirdi. İhbarla olay yerine bomba imha uzmanları sevk edildi. Yapılan kontroller sonrasında valizin içerisinden bomba değil çeşitli eşyalar olduğu anlaşıldı.
Yüksek hızlı trenle Sivas'a gelen bir yolcu valizini tren garı önünde unutunca ekipler alarma geçti.
Edinilen bilgilere göre olay Sivas kent merkezi tren garı önünde meydana geldi. Yüksek hızlı trenle Sivas'a gelen bir yolcu valizini gar kapısı girişinde unuttu.
EKİPLER ALARMA GEÇTİ
Valizden şüphelenen gar güvenliği durumu polis ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, valizin bulunduğu bölgeyi güvenlik şeridiyle çevirdi ve vatandaşları uzaklaştırdı. Bomba imha uzmanları, şüpheli valizi incelemek için bölgeye çağrıldı.
VALİZ TESLİM EDİLDİ
Yapılan incelemeler sonrası valizin sahibinin yakınına ulaşıldı. Olay yerine gelen çanta sahibinin yakını çantayı teyit etti. Kontrolü yapılan çantanın içinden çeşitli eşyalar çıktı.