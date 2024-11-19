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Sivas'ta tren garında bomba paniği! Ekipler alarma geçti

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.11.2024 04:53 Güncelleme: 19.11.2024 06:03
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Sivas’ta tren garında bomba paniği! Ekipler alarma geçti

Sivas'ta gar önünde bir yolcunun unutmuş olduğu valiz ekipleri alarma geçirdi. İhbarla olay yerine bomba imha uzmanları sevk edildi. Yapılan kontroller sonrasında valizin içerisinden bomba değil çeşitli eşyalar olduğu anlaşıldı.

Yüksek hızlı trenle Sivas'a gelen bir yolcu valizini tren garı önünde unutunca ekipler alarma geçti.

Olay yerinden bir kare - (İHA)Olay yerinden bir kare - (İHA)

Edinilen bilgilere göre olay Sivas kent merkezi tren garı önünde meydana geldi. Yüksek hızlı trenle Sivas'a gelen bir yolcu valizini gar kapısı girişinde unuttu.

EKİPLER ALARMA GEÇTİ

Valizden şüphelenen gar güvenliği durumu polis ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, valizin bulunduğu bölgeyi güvenlik şeridiyle çevirdi ve vatandaşları uzaklaştırdı. Bomba imha uzmanları, şüpheli valizi incelemek için bölgeye çağrıldı.

VALİZ TESLİM EDİLDİ

Yapılan incelemeler sonrası valizin sahibinin yakınına ulaşıldı. Olay yerine gelen çanta sahibinin yakını çantayı teyit etti. Kontrolü yapılan çantanın içinden çeşitli eşyalar çıktı.

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