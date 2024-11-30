Piyasanın gözü kasım enflasyonunda! Tahminler netleşti

Türkiye İstatistik Kurumu, Kasım 2024 dönemine ilişkin enflasyon verilerini 3 Aralık Salı günü açıklayacak. Yılın 11. enflasyon verisiyle beraber 2024'ün net enflasyon oranının ortaya çıkmasına sadece 1 veri kalmış olacak.

EKİMDE YÜZDE 2,88 ARTMIŞTI

Enflasyon ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,88 oranında artarken; artış bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 39,77, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 48,58 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 62,02 olarak gerçekleşmişti. Tüketici fiyat endeksi eylülde yüzde 2,97, ağustosta yüzde 2,47, temmuzda yüzde 3,23 artış göstermişti.

BEKLENTİ NETLEŞTİ

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından salı günü açıklanacak kasım ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete katılan ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,98 oldu. Ekonomistlerin kasım ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,70 ile yüzde 2,54 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,98), bir önceki ay yüzde 48,58 olan yıllık enflasyonun yüzde 46,71'e ineceği öngörülüyor. Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi kasımda yüzde 45,07 oldu.

FAİZ İNDİRİMİ GELECEK Mİ?

Uzmanlar, kasım ayı enflasyonunun yüzde 2'nin altında gelmesi durumunda Merkez Bankası'nın aralık ayında yapacağı Para Politikaları Kurulu toplantısında faiz indirimine gidebileceği tahminini yapıyor.