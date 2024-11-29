Türkiye ekonomisi büyümeye devam ediyor! TÜİK 2024 3. çeyrek verilerini açıkladı

GSYH 2024 yılı üçüncü çeyrek ilk tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %2,1 arttı.



İNŞAAT SEKTÖRÜ 2024 YILI ÜÇÜNCÜ ÇEYREĞİNDE %9,2 ARTTI

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2024 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; inşaat %9,2, finans ve sigorta faaliyetleri %6,2, tarım sektörü %4,6, gayrimenkul faaliyetleri %2,5, ürün üzerindeki vergiler eksi sübvansiyonlar %2,3, bilgi ve iletişim faaliyetleri %2,2, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri %1,9 ve hizmetler %1,4 arttı. Diğer hizmet faaliyetleri %2,4, sanayi sektörü %2,2, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri ise %0,3 azaldı.

GSYH, iktisadi faaliyet kollarına göre A10(1) düzeyinde büyüme hızları, III. Çeyrek: Temmuz - Eylül, 2024 (TÜİK)

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre %0,2 azaldı. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2024 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %1,9 arttı.

GSYH büyüme hızları, III. Çeyrek: Temmuz - Eylül, 2024 (TÜİK)

GSYH 2024 YILININ ÜÇÜNCÜ ÇEYREĞİNDE CARİ FİYATLARLA 11 TRİLYON 893 MİLYAR 252 MİLYON TL OLDU

Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini, 2024 yılının üçüncü çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %53,3 artarak 11 trilyon 893 milyar 252 milyon TL oldu. GSYH'nin üçüncü çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 357 milyar 989 milyon olarak gerçekleşti.

GSYH sonuçları, III. Çeyrek: Temmuz - Eylül, 2024 (TÜİK)

(r) İlgili çeyreklerde revizyon yapılmıştır.

HANEHALKI NİHAİ TÜKETİM HARCAMALARI 2024 YILININ ÜÇÜNCÜ ÇEYREĞİNDE %3,1 ARTTI

Yerleşik hanehalklarının nihai tüketim harcamaları 2024 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak %3,1 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları %0,9, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise %0,8 azaldı.



MAL VE HİZMET İHRACATI 2024 YILI ÜÇÜNCÜ ÇEYREĞİNDE %0,8 ARTARKEN İTHALATI %9,6 AZALDI

Mal ve hizmet ihracatı, 2024 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak %0,8 artarken ithalatı %9,6 azaldı.

Harcama yöntemiyle GSYH bileşenlerinin büyüme hızları, III. Çeyrek: Temmuz - Eylül, 2024 (TÜİK)

İŞGÜCÜ ÖDEMELERİ 2024 YILI ÜÇÜNCÜ ÇEYREĞİNDE %76,3 ARTTI

İşgücü ödemeleri, 2024 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %76,3 arttı. Net işletme artığı/karma gelir %45,7 arttı.



İŞGÜCÜ ÖDEMELERİNİN GAYRİSAFİ KATMA DEĞER İÇERİSİNDEKİ PAYI %36,4 OLDU

İşgücü ödemelerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı geçen yılın üçüncü çeyreğinde %31,9 iken, bu oran 2024 yılında %36,4 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise %47,8 iken %45,1 oldu.

Gelir yöntemiyle GSYH bileşenlerinin Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payları, III. Çeyrek: Temmuz - Eylül, 2024 (TÜİK)