Motokuryelere toplum güvenliği ayarı! Kapıyı güvenle açabileceğiz

İçişleri Bakanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) aylardır üzerinde çalıştığı motokurye düzenlemesinde sona gelindi. Düzenlemede motokuryelerin korunmasına yönelik uygulama esasları belirlenirken, toplum güvenliği açısından ise kuryelerde artık adli sicil kaydının temiz olması şartı aranacak. Her önüne gelenin kurye olmasını önlemek içinse mesleki yeterlilik sertifikası zorunlu tutulacak. Kuryeler hizmet verdiği kuruluşları bildirmekle yükümlü olacak. Çalıştığı kurum dışında başka bir iş veya müşteriye ilişkin ürün yakalanırsa cezai işlem uygulanacak.

Kuryelere kapıyı güvenle açabileceğiz (AA)

Sabah Gazetesi'nden Barış Şimşek'in haberine göre İçişleri Bakanlığı ve BTK'nın aylardır üzerinde çalıştığı motorlu kurye düzenlemesinde son aşamaya gelindi. Yapılacak düzenlemeyle motokuryelerin sosyal güvence altına alınması ve güvenliklerinin sağlanması hedeflendiği gibi vatandaşların kapılarını açtığı kuryelerin toplumsal güvenlik açısından denetimi de sağlanacak.

Kuryelere kapıyı güvenle açabileceğiz (AA)



ADLİ SİCİLLERİNİN TEMİZ OLMASI GEREKECEK



Son rötuşların yapıldığı çalışma kapsamında bir yerde motokurye olarak çalışacak kişilerin adli sicil kayıtlarının temiz olması şartının getirileceği öğrenildi. Ayrıca her önüne gelenin motokurye olmasını önlemek amacıyla Mesleki Yeterlilik Kurumu ile yapılacak protokol kapsamında mesleki yeterlilik sertifikası sahibi olmaları şartı aranacak. Geliştirilmesi düşünülen Kurye Bilgi Sistemi (KUBİS) ile tüm kuryelerin kayıt altına alınması ayrıca kuryelerin çalıştığı kurum dışında başka bir iş veya müşteriye ilişkin ürün yakalatması halinde cezai işlem uygulanması sağlanacak.

Çalışmada esnaf kurye modeliyle yani kendi şahıs şirketini kurarak çalışan kuryelerin ise hizmet verdikleri yemek, e-ticaret, lojistik gibi firmalarla en az bir yıllık sözleşmeler yaparak çalışması ve böylece sosyal güvencelerinin çalıştıkları şirketlerce karşılanmasına ilişkin düzenlemeler olabileceği de öğrenildi.

Kuryelere kapıyı güvenle açabileceğiz (AA)



HAPİSTEN ÇIKAN MOTOKURYE OLUYOR



Motosiklet Sürücüleri Federasyonu (MOSEF) Genel Başkanı Murat Tomris, Türkiye'de kayıtlı 1 milyon, kayıtdışılarla birlikte ise 2 milyona yaklaşan bir motokurye sayısına ulaşıldığını belirtirken, sektörün milyarlarca liralık vergi kaybına neden olduğunu ifade etti.

Kayıtdışı hizmet verenlerin WhatsApp ve Telegram grupları üzerinden anlık işlerde görev aldığının altını çizen Tomris, sektörde adli sicil şartı gibi güvenlik prosedürleri aranmadığı için hapishaneden çıkan neredeyse herkesin öncelikli olarak motokuryeliğe başladığını anlattı. Tomris ayrıca son dönemde uyuşturucu baronlarının kurumsal firma kıyafeti giyimli motokuryelere uyuşturucu taşıttığını belirterek, bazen motokuryelerin bilmeden de uyuşturucu ticaretine aracılık ettiğini belirtti.

Kuryelere kapıyı güvenle açabileceğiz (AA)

Tomris, "Uyuşturucu satıcıları bazı kurumsal firmaların mont ve çantasını taşıyarak kamufle ettirdikleri şahıslara kapıya kadar uyuşturucu teslimi yaptırabilmekteler. Polisler yolda bu insanları gördüğünde işinde, gücünde insanlar sanarak bazen aramayabiliyor. Bazen de Telegram ve WhatsApp grupları üzerinden anlık ürün gönderim sayfaları var. Örneğin bir müşteri 'acilen takım elbisemin şu adresten şu adrese gönderilmesi lazım' diye ilan açıyor ve 2 bin lira vereceğini söylüyor. Ve bu takım elbisenin gizli bir yerine uyuşturucu saklayarak, bunu hiç haberi bile olmadan motokuryeye taşıtabiliyor" dedi.

Sektördeki çürük elmalar nedeniyle tüm sektörün zan altında kaldığını kaydeden Tomris, "Bazı münferit olaylar nedeniyle örneğin evinde yalnız olan bir kadın kuryeye kapıyı açmaya korkuyor. Televizyonlara yansıyan ve bizim tespit ettiğimiz olaylarda motokuryeler kendileri bu tür olaylara karışan şahısları bularak cezalarını veriyor" diye konuştu.

Kuryelere kapıyı güvenle açabileceğiz (AA)



KENDİ GÜVENLİĞİMİZİ SAĞLAMAMIZ GEREK



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bakanlığının TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bütçe görüşmeleri sırasında konuya ilişkin, "Motorlu kuryelerin durumuyla ilgili tabii, pandemiyle beraber çok ciddi bir artış oldu ve burada bir düzenleme zorunluluğu hem güvenlik anlamında hem de onları koruma anlamında bir düzenleme gerekiyor. Kesinlikle, bu süreci İçişleri Bakanlığımızla, BTK'yle yürütüyoruz. Bu kuryelerimizi hem koruma hem de kendi güvenliğimizi... Bakın, bunlar bizim evlerimize kargo getiriyorlar, kendi güvenliğimizi sağlamamız için onlara sorumluluk getireceğiz ve bunu da inşallah çözmüş olacağız" ifadelerini kullandı.