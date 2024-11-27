Bakan Yumaklı duyurdu: Türkşeker’e mühendis ve tekniker alınacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye Şeker Fabrikaları bünyesindeki taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere çeşitli branşlarda toplam 133 mühendis ve tekniker alımı gerçekleştirileceğini duyurdu.

Türkşeker fabrikaları bünyesinde taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere 133 mühendis ve tekniker alınacak.

Bakan Yumaklı'nın paylaştığı tablo | Görüntü-A Haber

NEREDEN BAŞVURU YAPILACAK?

Başvurular 28.11.2024 - 08.12.2024 tarihleri arasında Kariyer Kapısı (https://isealımkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/) üzerinden gerçekleştirilecektir.

Başvurular 28 Kasım'da başlayıp, 8 Aralık'ta sona erecek.