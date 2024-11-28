Kasım 2024 güncel inşaat malzeme fiyatları ne kadar? C35 beton, gazbeton, demir, çimento fiyatları
İnşaat sektörünün olmazsa olmaz yapı taşları arasında yer alan C35 hazır beton, inşaat demiri, çimento, kum ve gazbeton gibi malzemelerin Kasım 2024 itibariyla güncel fiyatları merak ediliyor. Peki, bu malzemelerin birim fiyatları ne kadar? İşte inşaat malzemeleri ile ilgili detaylar...
Deprem sonrası artan talep ve ekonomik dalgalanmalar, inşaat malzeme fiyatlarında önemli artışlara neden oldu. Özellikle çimento ve beton fiyatlarındaki yükseliş, sektördeki maliyet hesaplarını etkiledi. Yeni bir inşaat yapmayı planlayanlar Kasım ayı itibariyle güncel fiyatları merak ediyor. İşte Kasım ayı inşaat malzemesi fiyatları...
Kasım 2024 İnşaat Malzemesi Fiyatları
İnşaat Demiri (Ton Fiyatı): 24.000 - 26.000 TL
C35 Hazır Beton (m³ Fiyatı): 2.700 - 2.800 TL
Gazbeton (Techizatsız, m³ Fiyatı): 1.750 TL
Çimento (Torba Fiyatı): 130 - 180 TL
Kum (1 Ton Fiyatı): 900 - 1.300 TL
Not: İnşaat malzeme fiyatları bulundukları merkezlere ve kalitesine göre değişiklik gösterebilir.