Kasım 2024 güncel inşaat malzeme fiyatları ne kadar? C35 beton, gazbeton, demir, çimento fiyatları

Deprem sonrası artan talep ve ekonomik dalgalanmalar, inşaat malzeme fiyatlarında önemli artışlara neden oldu. Özellikle çimento ve beton fiyatlarındaki yükseliş, sektördeki maliyet hesaplarını etkiledi. Yeni bir inşaat yapmayı planlayanlar Kasım ayı itibariyle güncel fiyatları merak ediyor. İşte Kasım ayı inşaat malzemesi fiyatları...

Kasım 2024 İnşaat Malzemesi Fiyatları (A Haber Foto Arşiv)

Kasım 2024 İnşaat Malzemesi Fiyatları

İnşaat Demiri (Ton Fiyatı): 24.000 - 26.000 TL

C35 Hazır Beton (m³ Fiyatı): 2.700 - 2.800 TL

Gazbeton (Techizatsız, m³ Fiyatı): 1.750 TL

Çimento (Torba Fiyatı): 130 - 180 TL

Kum (1 Ton Fiyatı): 900 - 1.300 TL

Kasım 2024 İnşaat Malzemesi Fiyatları (A Haber Foto Arşiv)

Not: İnşaat malzeme fiyatları bulundukları merkezlere ve kalitesine göre değişiklik gösterebilir.