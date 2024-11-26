ABD’nin Gazprombank kararı Türkiye’yi etkiler mi? Bakan Bayraktar’dan flaş açıklama

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ABD'nin Gazprombank'a yaptırım uygulama kararını değerlendirdi. Durumun Türkiye'yi etkileyebileceğine dikkat çeken Bayraktar, Dışişleri Bakanlığı'nın görüşmelerini sürdürdüğünü belirtti. Bayraktar, "ABD'den Rus doğalgazı için muafiyet istiyoruz." dedi.

"ABD'DEN MUAFİYET İSTİYORUZ"

ABD yönetimi, Rusya'nın uluslararası finans sistemini kullanmasını engellemek amacıyla Gazprombank'a yaptırım uygulamıştı. Yaptırımın Türkiye'nin gaz tedarikini etkileyip etkilemeyeceği, kabine toplantısı sonrası Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'a soruldu. Bayraktar, durumun Türkiye'yi etkileyebileceğini söyledi. "Etkiler tabii. Para ödeyemeyiz, ödeyemezsek gaz alamayız. Dışişleri bakanlığımız görüşmeleri sürdürüyor. Bizim arz güvenliği açısından gaza ihtiyacımız var. Sanayimizin gaz ihtiyacı var. Geçmişte İran'a yaptırım vardı ama doğalgazda muafiyet vardı biliyorsunuz. Biz de böyle bir muafiyet istiyoruz ABD'den Rus doğalgazı için" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar (AA)

"MUAFİYET VERİLMEZSE HEDEF RUSYA DEĞİL, TÜRKİYE DEMEKTİR"

İlk dönemlerde enerji ve gıdanın Rusya'ya dönük yaptırımların dışında bırakıldığı hatırlatıldı Bayraktar'a. Enerji Bakanı, Biden yönetiminin görevi Trump'a devrine 1 buçuk ay kaldığına dikkat çekerek "Kötü tarafı bu ambargorların bir gecede kalkması zor. Türkiye'ye muafiyet verilmezse hedef Rusya değil, Türkiye demektir" değerlendirmesinde bulundu.