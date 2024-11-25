ABD’den Gazprom’a yaptırım kararı! Türkiye’yi de etkiliyor | Rus gazının parası nasıl ödenecek?

Ukrayna'nın ABD yapımı füze kullanmasının ardından Rusya'nın savaşta ağır balistik füze kullanmaya başlaması sonrası ABD, Rusya'nın gelirini kesmek için harekete geçti. Moskova yönetimine finansal açıdan darbe vurmak isteyen ABD, ana gelir kalemini oluşturan Gazprom'un doğalgaz şirketine ait "Gazprombank" bankasını yaptırım listesine aldı. Kararın yürürlüğe girmesiyle birlikte Rusya'dan doğal gaz satın alan ülkelerin ödeme yapması imkansız hale gelirken, dünya genelinde de Gazprombank'ın çıkardığı "Union Pay" kartı da bloke oldu.

TÜRKİYE'Yİ DE ETKİLİYOR

21 Kasım'da Rus ordusu, "Oreşnik" (Fındık) adını verdiği kıtalararası balistik füze ile Ukrayna'nın Dnipro şehrini hedef almıştı. Ekonomi uzmanları, ABD'nin "Gazprombank" hamlesinin etkisinin "Bin adet Oreşnik füzesinden bile daha yıkıcı" olarak yorumladı. Bankanın kullanılamaz hale gelmesiyle Türkiye, Macaristan, Yunanistan, Slovakya, Sırbistan, Bulgaristan, İtalya ve Avusturya; Rusya'dan ihraç edilen doğalgazın ödemelerini yapamayacak. Kremlin Sarayı alternatif ödeme yöntemleri araştırmaya başlarken, krizin en ciddi ocak ayında hissedileceği tahmin edilmekte.

ABD'nin Gazprom engellemesi sonrası birçok ülkenin Rusya ile doğal gaz alışverişi sıkıntıya girdi (AFP)

"ABD'NİN UMRUNDA DEĞİL"

Hürriyet'in haberine göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da geçtiğimiz hafta TBMM'de yapılan bütçe görüşmeleri sırasında yaptırım kararını gündeme getirmişti. Bakan Fidan, Türkiye'nin gaz ithalatının yüzde 40'ını Gazprom üzerinden yaptığına dikkat çekmiş ve bu durumun "ABD'nin umrunda olmadığını" söylemişti. Türkiye'nin tüm finansal altyapısını Batı'ya, savunmasını ise NATO'ya bağlamış olduğuna dikkat çeken Fidan, "Sizin kendi milli çıkarınızı savunmak için yaptığınız işlemden dolayı ben sana savunma yaptırımı uygulayacağım diyor. Mesela Gazprom'a yaptırım geliyor. Biz gaz ithalatımızın yüzde 40'ını Gazprom'dan yapıyoruz, adamın umurunda değil." diye konuştu.

UNION PAY DA ENGELLENDİ

ABD yönetimi, yaptırımlara dünya çapında yayılmış aynı bankaya ait 6 kardeş kuruluşu da ekledi. Bu hamleyle beraber Çin, İtalya, Türkiye, Macaristan, Mısır, Almanya, İngiltere, Endonezya, Yunanistan, Arjantin, Meksika, Tayland ve Uruguay'da "Union Pay" kartlarıyla da işlem yapılamaz hale geldi. Halihazırda Türkiye dahil yurt dışında bulunan yüz binlerce Rus vatandaşı hesabından para çekemiyor.