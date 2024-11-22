Ulaşımın kalbi Turkuvaz Medya’da atıyor! Dev zirvede Bakan Uraloğlu’ndan önemli açıklamalar

Türkiye'nin en büyük medya grubu Turkuvaz Medya tarafından düzenlenen "Türkiye Yüzyılında Sürdürülebilir Ulaşım Zirvesi" bugün Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleşiyor.

PROGRAMI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

İLK KONUK BAKAN URALOĞLU

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Turkuvaz Medya tarafından düzenlenen "Türkiye Yüzyılında Sürdürülebilir Ulaşım Zirvesi"nde konuştu. Bakan Uraloğlu gündemde olan Kalkınma Yolu, Zengezur ve Yüksek Hızlı Tren projeleriyle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Uraloğlu bunun yanı sıra Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne demiryolu projesi hazırlığı içerisinde olduklarını açıkladı.

İşte Bakan Uraloğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar



KALKINMA YOLU'NDA PROJE BİTME AŞAMASINDA

Uluslararası taşımacılığın yüzde 85 civarı denizyoluyla yapılıyor. Şu anda Süveyş Kanalı'ndan geçen Çin'den çıkan bir geminin ulaşım süresi 35 gün. Ama biz Kalkınma Yolunu bugün bitirebilsek bu süre 25 gün olacak. Kalkınma Yolu Ovaköy Sınır kapısına gelecek, oradan da Kapıkule'ye geçecek. 3 tane denize açılması söz konusu. Bu koridordan Rusya ve Kafkasya'ya açılması söz konusu. 4 ülke var, proje bitme noktasına geldi. Finansman ve işletilmesini konuşuyoruz. Gelecek sene içerisinde yapıma başlayabilir miyiz gayreti içerisindeyiz. Projede ilerliyoruz.

Kalkınma Yolu ve Zengezur Projesi

ZENGEZUR NEREDEN GEÇECEK?

Zengezur Koridoru tabi yaşadığımız süreç, mesela Bakü Tiflis Kars hattı bu bağlantıyı sağlıyor. Devamında da Marmaray sağlıyor. Buna mutlaka bir alternatif bir güzergahımız olması lazım ve AzerbaycanEda doğrudan bağlantımız sağlanmış olacak. Bu güzergah nereden geçecek? Biz Azerbaycan'ın ne dediğine bakıyoruz. Ermenistan'dan mı İran'dan mı geçecek? Biz de ona göre vaziyet alacağız.

"77 İL BİRBİRİNE BAĞLANIYOR"

6 bin 101 kilometreden aldığımız bölünmüş yol uzunluğunu 29 bin 500 kilometreye getirdik. Sadece 6 il birbirine bağlanabiliyordu şu anda 77 il birbirine bölünmüş yollarla bağlanabiliyor. 2002 yılında sadece 8.5 milyon olan araç trafiği bugün 30.5 milyona çıktı.

"15 BİN KM FİBER OPTİK AĞ DÖŞEYECEĞİZ"

Yola yerleştirilecek her türlü sensör ve akıllı levhalarla birlikte bu noktada akıllı ulaşım sistemini tesis edeceğiz. Biz kendi modelimizi üretiyoruz. Bu konuda TÜRKSAT ve KGM yoğun şekilde çalışıyor. Hasdal ile havalimanı arasında 30 km kesimde deneme sürecini başlatıyoruz. Altyapı dediğimiz fiber optiklere ihtiyacımız var. 15 bin km fiber optik ağı döşeyeceğiz. Pilot uygulamaları görmüş olacağız. Önümüzdeki sona imalatlara başlarız. 2026'da ilk denemelere başlarız.

"HEDEF 2028'DE 18 BİN KİLOMETRELİK DEMİRYOLU"

Cumhuiyet'in ilk yıllarında Osmanlı'nın son döneminde güzel işler yaptık. 2002'ye geldiğimizde elimizde 11 bin kilometre demiryolu vardı. 3 bin kilometre yeni demiryolu inşa ettik. Hedefimiz 2028'de yaklaşık 17 bin 500 - 18 bin kilometreye çıkaracağız. İhracat anlamında da kıymetli. Biz de demiryolu taşımacılığına hem kapasite, hem hız hem de karbon ayakizinin takibi konusunda yatırım yaptık, yapmaya da devam edeceğiz.

YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ'NE DEMİRYOLU PROJESİ

Ankara - İzmir Yüksek Hızlı Tren 2026 sonunda bitireceğiz, Mersin - Adana - Osmaniye - Gaziantep bitireceğiz, şu anda Avrupa ile Asya arasında demiryolu bağlantısı sadece Marmaray. Günde 300 seferle yaklaşık 650 bin yolcu taşıyoruz. Sadece günde 4 tane yük treni geçirebiliyoruz. Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinde düşündüğümüz çift demiryolu hattını inşallah Dünya Bankası ile kredi noktasında iyi bir noktaya geldik. Bu hattı Halkalı-Kapıkule hattıyla bağlayarak bütün demiryolu anayolunu destekleyecek hatları bitireceğiz.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu

BAKANLIKTAN İSTANBUL'A 170 KİLOMETRE METRO

Bir kere özellikle yoğun nüfus olan şehirlerde yer üstü ulaşım imkanı her geçen gün azalıyor. Dolayısıyla yüzeyden çözme şansımız yok mutlaka yerin altına metrolara inmemiz gerekiyor. Buna göre İstanbul'a bakacak olursak bin kilometre metro hattı gerekiyor şu anda 400 kilometre var. Bunun aşağı yukarı 170 kilometresini Bakanlık olarak biz yaptık. Ana arterler tamam bizim görevimiz, onun haricindekiler belediyenin görevidir. Belediye ancak talep ederse bakanlığa geçer. Bu konuda yapılması gereken birçok iş var. Yolları açarak biz trafiği çözemeyiz diyen bazı belediye başkanlarımız var. Biz aşağı yukarı 14 tane ilde yaptığımız planladığımız işler var, biz Bakanlık olarak bunları takip ediyoruz.

TÜRKİYE'Yİ DEĞİŞTİREN PROJELER

PTT Genel Müdürü Hakan Gülten'in konuşmasının ardından 'Türkiye'yi Değişitiren Projeler' başlıklı panel yer alacak. INBUSINESS Genel Yayın Yönetmeni ve Sabah Gazetesi Köşe Yazarı Hülya Güler moderatörlüğünde gerçekleşecek panelin konuşmacıları Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren ve IC Ulaşım ve Altyapı Grup Başkanı Serhat Soğukpınar olacak.

TÜRKSAT Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay ve Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Dr. Yalçın Eyigün'ün özel sunumlarıyla katılacağı zirve, A Para Programcısı Uğur Korkmaz'ın moderatörlüğünde gerçekleşecek panel ile devam edecek. SHGM Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Yüksek, Pegasus Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tevfik Nane, TAV İcra Kurulu Başkanı Serkan Kaptan ve THY Ticari Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur'un konuşmacı olarak yer alacağı panelin başlığı 'Havacılıkta Türk İmzası' olacak.

Turkuvaz Medya

LOJİSTİĞİN YENİ GÜCÜ DEMİRYOLLARI

Zirvenin son paneli Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem moderatörlüğünde gerçekleşecek. 'Lojistiğin Yeni Gücü Demiryolları' başlıklı panelin konuşmacıları TCDD Genel Müdürü Veysi Kurt, Arkas Rail Genel Müdürü Hamit Gökmen ve Pasifik Eurosia Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Nusret Dur olacaklar.

Zirve bugün saat 10:00'da başlayacak ve Sabah TV'den online olarak izlenebilecek.