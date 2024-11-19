İstihdam için 7 önemli proje! Bakanlık harekete geçti: Tüm ilanlar tek adreste

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, istihdamı artırmak için attığı adımlara yenilerini eklemeye devam ediyor. Önümüzdeki aylarda tam 7 proje ile iş gücünün üretime katılması desteklenecek.

TÜM İLANLAR TEK ADRESTE OLACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenilik Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı 7 projede internet üzerinde bulunan tüm iş ilanlarının tek bir adreste toplanması dikkat çekiyor.

Gençlere ve engellilere yönelik olarak 'İŞKUR Gençlik Platformu' ve 'İŞKUR Engelli Platformu'nun hayata geçirilmesi bekleniyor.

Arşiv (AA)

İŞTE BAKANLIK TARAFINDAN HAYATA GEÇİRİLECEK 7 PROJE

MOBİL HAT: İŞKUR'un mobil uygulaması devreye alınacak.

YAPAY ZEKA: Yapay zeka temelli İŞKUR eşleştirme sistemi devreye sokulacak.

AÇIK KAPI: Türkiye'de internet üzerinden yayınlanan iş ilanlarının tek bir platformda toplayacak Açık İş Kapısı kurulacak.

İSTİHDAM KURULLARI: İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurullarının yapısı güçlendirilecek.

GENÇLER VE ENGELLİLER: Gençlere kendilerine sunulan hizmetleri tek kanaldan takip edebilecekleri 'İŞKUR Gençlik Platformu' ve 'İŞKUR Engelli Platformu' yakın süre içinde hayata geçirilecek.

KALİTE VE VERİMLİLİK: Nitelikli ve belgeli iş gücü ile üretim ve hizmetlerde kalite ve verimliliği artırmak amacıyla mesleki yeterlilik sistemi ile eğitim ve istihdam arasındaki bağ güçlendirilecek.

İŞGÜCÜ ÇİZELGESİ: İşverenlerin engelli ve eski hükümlü çalıştırma yükümlülüğünün takibi için kullanılan Aylık İşgücü Çizelgesi verilmesi zorunluluğu kaldırılarak Çalışan Bildirim Sistemine geçilecek.

Arşiv (AA)

14.7 MİLYON KİŞİ İŞE GİRDİ

İŞKUR tarafından 2024 yılının Ocak-Ekim döneminde 1 milyon 190 bin 947 kişinin özel sektörde istihdamına aracılık edildi. Kamu ve özel sektörde AK Parti'nin iktidara geldiği 2002 yılından bu yana toplamda 14,7 milyon işe yerleştirme yapıldı. Aynı tarihlerde 4,9 milyon kadının, 505 bin engellinin ve yaklaşık 4,9 milyon gencin işe yerleşmesine aracılık edildi.

2,5 MİLYONA EĞİTİM

Yaklaşık 1,9 milyon kişi mesleki eğitim kurslarına katıldı ve işbaşı eğitim programlarından da 2,5 milyon kişi yararlandı.