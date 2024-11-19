Gabar’da 66 milyon varillik yeni petrol rezervi keşfi!

Bakan Bayraktar, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının 2025 bütçesi üzerinde sunum yaptı. Bakan Bayraktar, Erzincan İliç'teki maden faciasında hayatını kaybeden 9 işçiye rahmet dileyerek başladığı konuşmasında, madenlerde yıl sonuna kadar 9 bin saha denetimi sayısına ulaşacaklarını açıkladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar (AA)

Madencilik sektörü ihracatının geçtiğimiz yıl 5,7 milyar dolara çıktığını kaydeden Bayraktar, bu yıl yalnızca bor ihracatını 1.3 milyar dolara çıkararak rekor kıracaklarını ifade etti. Bayraktar, "Hammadde arz güvenliğimiz kapsamında, Asya'dan Afrika'ya farklı coğrafyalarda faaliyetlerimize ara vermeden devam ediyoruz. Bu çerçevede, Nijer'de arama çalışmaları yürüttüğümüz altın sahalarından birinde 2025 yılında üretime başlamayı planlıyoruz" dedi.

Doğal gaz ve elektriğe 10 ayda 275 milyar lira destek

FATURALARA 10 AYDA 275 MİLYAR LİRA DESTEK

Bakan Bayraktar, tüm vatandaşların elektrik ve doğal gaz faturalarının 2023 yılında 328 milyar TL, 2024 yılının on aylık döneminde ise 275 milyar TL'nin devlet tarafından karşılandığını anlatarak, "Ayrıca 2024 yılı başından itibaren 4,1 milyon haneye 8,1 milyar TL elektrik tüketim desteği, 654 bin haneye ise 1,4 milyar TL doğal gaz tüketim desteği verildi. Ayrıca, bu yıl içinde 1,6 milyon haneye toplam 1,4 milyon ton kömür dağıtımı planlanmış olup, kömür dağıtımı halen devam ediyor" dedi.

KARADENİZ'DE 7 MİLYON METREKÜPLÜK DOĞAL GAZ ÜRETİMİ

Karadeniz'de keşfedilen 710 milyar metreküplük doğal gazı karaya çıkarmak için Ankara-Bolu otoyolu mesafesi kadar adeta bir gaz otobanı inşa ettiklerini belirten Bayraktar, günlük üretimi ise 7 milyon metreküpe çıkardıklarını söyledi. Diğer sahalarla birlikte toplam yurt içi doğal gaz üretiminin günlük 8 milyon metreküpe yükseldiğini kaydeden Bayraktar, 3.5 milyon hanenin gaz ihtiyacının yerli imkanlarla karşılandığını belirtti. Bayraktar, yüzer platformun devreye alınması ile birlikte 2026'da 20 milyon metreküplük üretime ulaşılacağını söyledi. Bayraktar, Karadeniz'de saha geliştirme çalışmaları kapsamında Abdülhamid Han Gemisinin 9 Kasım'da yeni bir sondaja başladığını ifade etti.

Gabar'da petrol rezervi keşfedilen kuyuda çalışmalar sürüyor (AA)

GABAR'DA 66 MİLYON VARİLLİK YENİ REZERV

Bayraktar, Şırnak Gabar'daki günlük petrol üretimini 57 bin varilin üzerine yükselttiklerini açıklayarak "2024 yılında; Şırnak, Hakkari, Van başta olmak üzere toplam 84 sondaj tamamlanmış olup bu rakamı yıl sonunda 100'e çıkaracağız. Bu sayede 66 milyon varillik yeni rezerv keşfettik. 2025 yılında ise 143 arama sondajı yapmayı hedefliyoruz. Sakarya Gaz Sahası ve Gabar Bölgesi başta olmak üzere üretim alanlarımızı genişletmek ve üretimimizi artırmak için TPAO önümüzdeki yıl 143 milyar liranın üzerinde yatırım yapacak. Yurt dışındaki sahalarımızda gerçekleştirdiğimiz 40 bin varillik üretimimizle birlikte günlük toplam 155 bin varilin üzerinde petrol üretiyoruz. 6,3 milyon otomobilin yakıt ihtiyacını kendi ürettiğimiz petrolle karşılıyoruz" diye konuştu.

AZERBAYCAN İLE ANLAŞMA 2030'A UZATILDI

Bayraktar, Somali ile yapılan anlaşma neticesinde Oruç Reis sismik araştırma gemisinin her biri 5 bin kilometrekare olan üç ruhsat sahasında 7 ay sürecek üç boyutlu sismik arama faaliyetlerine başladığını belirterek, "Bu sismik çalışmaların olumlu neticelenmesi halinde sondaj aşamasına geçmeyi hedefliyoruz. Doğal gaz tedariği kapsamında, Cezayir'le olan LNG anlaşmamızı 2027 yılı sonuna kadar, Azerbaycan ile bu yıl sona erecek doğal gaz tedarik anlaşmamızı ise 2030 yılı sonuna kadar uzattık" dedi.

YENİLENEBİLİRE DEV YATIRIM

Yenilenebilir Enerji 2035 yol haritasına göre önümüzdeki 11 yılda mevcut rüzgâr ve güneş kurulu gücünü dört katına çıkararak 120 bin megavata yükseltmeyi hedeflediklerini anlatan Bayraktar, "Bu yatırımların içinde bir ilk olarak toplam 5 bin megavat gücünde deniz üstü rüzgâr santrallerinin kurulmasını sağlayacağız. Ayrıca, 2035 yılına kadar her yıl en az 2 bin megavatlık yerli aksam kullanım şartlı YEKA yarışması yapacağız. Bu kapsamda 1.200 megavatlık rüzgâr ve 800 megavatlık güneş YEKA'larının ilanlarını yayımladık ve 2025 yılının Ocak ve Şubat aylarında ihalelerini yapacağız. Yenilenebilir enerjiden elektrik üretimine yönelik bu büyük yatırım hamlemizin toplam tutarı yaklaşık 80 milyar dolardır" ifadelerini kullandı.

Akkuyu NGS (AA)

2 YENİ NÜKLEER DAHA GÜNDEMDE

Bakan Bayraktar, inşası süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin tümüyle devreye alındığında Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacağını ve yıllık 7 milyar metreküp doğal gaz ithalatı ile 35 milyon ton karbon salımını önleyeceğini belirtirken, "Öte yandan Sinop ve Trakya nükleer güç santrali projelerine ilişkin çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ayrıca, küçük modüler reaktörlere (SMR) yönelik de çalışmalar yürütüyoruz" dedi.