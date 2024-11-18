Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Kasım ayı TCMB faiz kararı hangi tarihte belli olacak?

Ekim ayında faiz oranlarını sabit tutma kararı alan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kasım ayında alacağı faiz kararını açıklamak için gün sayıyor. Piyasaların merakla beklediği karar, Türkiye'nin ekonomik gidişatını ve enflasyon hedeflerini şekillendirecek önemli bir adım olacak. Peki Merkez Bankası kasım ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Kasım Ayı Faiz Kararı 21 Kasım'da Açıklanacak

Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı 21 Kasım 2024 tarihinde gerçekleşecek ve bu toplantının ardından faiz kararına dair önemli bir açıklama yapılacak. Ekonomistlerin ve yatırımcıların dikkatle takip edeceği bu karar, Türkiye'nin büyüme, enflasyon ve döviz kuru gibi önemli ekonomik parametreleri üzerinde etkili olabilir. TCMB'nin enflasyon hedefleri doğrultusunda alacağı karar, piyasaların yönünü belirleyecek.

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Ekim Ayı Faiz Kararı Ne Olmuştu?

Ekim ayında yapılan PPK toplantısında Merkez Bankası, faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 50 seviyesinde tutma kararı almıştı. Bu karar, özellikle yüksek enflasyon karşısında Merkez Bankası'nın temkinli bir duruş sergilediğini gösteriyor. Faiz oranı sabit tutulsa da piyasalar, Kasım ayında yapılacak toplantıdan çıkacak yeni kararı büyük bir dikkatle izleyecek.

FED'in Faiz İndirimi, TCMB İçin Ne Anlama Geliyor?

ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz oranını yüzde 5'ten yüzde 4.75'e indirmesi, dünya genelinde merkez bankalarının para politikalarını gözden geçirmelerine neden oldu. FED'in faiz indirimi, gelişmekte olan piyasalarda, özellikle Türkiye gibi enflasyonla mücadele eden ülkelerde nasıl bir yansıma yaratacağı konusunda belirsizlikler oluşturuyor. TCMB'nin de bu gelişmeleri dikkate alarak alacağı yeni karar, hem döviz kuru hem de enflasyon üzerindeki etkileri açısından büyük önem taşıyor.