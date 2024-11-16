Fırsatçılar yine hortladı! Sebze fiyatları halden rafa fiyat katlıyor

Kışa geçiş için hazırlıklar sürerken özellikle sebze fiyatları cep yakıyor. Öyle ki ne markette ne de pazarda kilogramı 50 TL'nin altında sebze bulmak neredeyse imkânsız. Üreticiden hale halden markete gelinceye kadar fiyatların üçe katladığı katlandığı sebzeler, vatandaşı isyan ettiriyor. Aracıların mevsim geçişini fırsata çevirdiğini belirten üreticiler, fiyatların bir aya kadar dengeleneceğini söyledi.

İstanbul Hali'nde 40 ila 70 TL arasında olan domatesin fiyatı pazarda 60, markette ise 100-110 TL



PAZARDA 60 MARKETTE 100 TL!

Sabah Gazetesi'nden Betül Alakent'in haberine göre Pazar ve markette birbirine yakın fiyatlarda satışa sunulan sebzeler, İstanbul Hali'nden çıkıp rafa gelinceye kadar ikiye katlıyor. Öyle ki İstanbul Hali'nde 40 ila 70 TL arasında olan domatesin fiyatı pazarda 60, markette ise 100-110 TL'ye kadar çıkıyor. Halde 40-50 TL arasında olan salatalık ise pazar ve marketlerde 60 ila 90 TL arasında satılıyor.

Sebze fiyatlarına fırsatçı darbesi

FIRSATÇILAR YİNE HORTLADI

Halde 50-70 TL olan çarliston biber, rafta 70 ila 100 T'ye çıkıyor. Halden 30-65 TL'ye çıkan dolmalık biber ise rafta 80 TL'ye kadar fiyat buluyor. Halde 30-60 TL arası olan kabak rafta 60-80 TL'ye çıkarken, 30-50 TL'den satılan patlıcan ise rafta 80 lirayı geçiyor. Tarladan seraya geçiş süreci olduğu için bu fiyatların artışını normal kabul eden sektör temsilcileri, mevsim sebzelerinin fiyatındaki artışın ise aracı ve fırsatçılardan kaynaklandığını aktardı.

Karnabahar fiyatları dudak uçuklattı

KARNABAHAR VE BROKOLİ DUDAK UÇUKLATTI

Öyle ki sonbahar kış sebzesi olan ve bu dönemde sofralarda kendine özel bir yer bulan karnabahar ve brokoli fiyatları dudak uçuklatıyor. İstanbul Hali'nde kilogram fiyatı 40-60 TL arasında olan brokoli rafta fiyatını üçe katlayarak 120- 150 TL'den satılıyor. Yine halde 40-50 TL olan karnabahar ise market ya da pazarda 70 ila 100 TL arasında satılıyor.

PIRASA VE LAHANA MASUM

Bu dönemde hem rafta hem de halde fiyatı en uygun sebze ise pırasa ve lahana. Hal fiyatı 10-15 TL olan beyaz lahana hem pazar hem de markette 15-20 TL arasında satılıyor. Hal fiyatı 20-35 TL olan pırasa ise pazarda 50, markette 70 TL'ye kadar çıkıyor.





TARLADAN SERAYA GEÇİŞ DÖNEMİ



Antalya Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, üretici ile tüketici arasında üç kat fiyat farkı olduğuna dikkat çekerek, "Şu anda tarladan seraya geçiş dönemi. Tarladaki ürün bitti seradaki tam yetişmedi. Bir de buna aracı ve fırsatçılar eklenince fiyatlar da katlıyor" dedi. Mevsim sebzelerinin tam hasat edilmediğini anlatan Kökce, "Üreticide fiyat düşük. Ürün arttıkça fırsatçının da ürün elinde kalır. Bu fiyatlar böyle gitmez. Bir aya kadar sera mahsulleri de çıkar. Fiyatlar dengelenir" diye konuştu.



GİRDİ FİYATI ARTTI



Bu yıl fide fiyatlarının çok arttığını anlatan Hidayet Kökce, "Geçen yıl 15-25 TL olan domates, salatalık, patlıcan, kabak, biber fide fiyatı bu yıl 50-55 TL'ye çıktı. Biz eskiden bunları 6 aylık, bir yıllık vadeli alabiliyorduk ancak şimdi faizlerin çok artması nedeniyle vadeli almak istediğimizde de fiyat 60-70 TL'ye kadar çıkıyor. Ambalaj fiyatları da ikiye katladı. Girdi fiyatları arttığı için üreticinin de üretim iştahı düştü. Geçen yıla göre Kumluca'daki seralarda domates ekim alanı 7-8 bin dönüm azaldı" ifadelerini kullandı.