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ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı! 478'e geriledi...

Kübra Kılıç
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.11.2024 12:07
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ABD’nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı! 478’e geriledi...

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 1 azaldı. Perşembe gününü 72,28 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cumayı 72,56 dolar seviyesinde tamamladı.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verileri yayımlandı.

Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 9-15 Kasım haftasında, bir önceki haftaya göre 1 azalarak 478'e geriledi.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 22 azaldı.

Perşembe gününü 72,28 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cumayı 72,56 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, cuma gününü 68,70 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembeyi 68,43 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

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