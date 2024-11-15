Borcu olan belediyelere haciz kapıda!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, belediyelerin 96 milyar lira olan prim borçlarının 150 milyar liraya yükseldiğini ve bu borçların yüzde 67.5'inin CHP'li belediyelere ait olduğunu açıkladı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2025 yılı bütçesini görüşüp kabul etti. Işıkhan şu mesajları verdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (AA)

"3 BELEDİYE YAPILANDIRMA İSTEDİ"

Sabah Gazetesi'nden Zübeyde Yalçın'ın haberine göre Belediyelerin 96 milyar liralık borcu 150 milyar liraya ulaştı. Maalesef sürdürülemez hale gelmiştir. Şu ana kadar İzmit, Şişli ve Bodrum benimle görüşüp yapılandırma istedi.

HACİZ KAPIDA!

Bunca çağrımıza rağmen borçları konusunda hiçbir adım atmayan belediyelere mevzuatın da öngördüğü şekilde haciz dahil işlemleri uygulamak durumundayız. Bunu yaparken de en borçlu belediyelerden başlamak durumundayız.

"EN BORÇLULAR CHP'Lİ BELEDİYELER"

En borçlu belediyeler de maalesef CHP'li belediyeler. Borçların yüzde 67.5'i CHP, yüzde 25'i AK Parti, yüzde 3'ü MHP, yüzde 2'si DEM Partili belediyelere ait.

CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş (AA)

"ABB 200 MİLYONDAN 8.4 MİLYARA ÇIKARMIŞ"

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Melih Gökçek'ten 200 milyon lira olarak aldığı prim borcunu 8.4 milyar liraya çıkarmış. Borçlar için hiçbir başvuruları da yok.



RESMİ BAŞVURU YOK

(CHP'liler ABB'nin borç taksitlendirme başvurusu yaptığını savunması üzerine) Bende resmi başvuru yok. Öyle niyetleri varsa kabul ederiz. Amacımız tahsilat yapmak.

En fazla borçlu belediyeler

İŞTE BELEDİYELERİN BORÇLARI



İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 9.6 MİLYAR LİRA



ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 8.8 MİLYAR LİRA



İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 5.9 MİLYAR LİRA



ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 4.2 MİLYAR LİRA



ŞİŞLİ BELEDİYESİ 2.5 MİLYAR LİRA

İNCELEME BAŞLATILDI

İBB'nin kaynaklarını İstanbulluya hizmet üretmek yerine konser ve etkinliklerde harcayan İBB yönetiminin savurganlığına İçişleri Bakanlığı inceleme başlattı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da usulsüz harcamayla kamu zararına yol açılıp açılmadığının tespitine ilişkin bakanlık müfettişleriyle koordineli olarak resen soruşturma başlattı.