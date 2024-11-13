Türk tarımında yeni dönem! Ata tohumları yapay zeka ile buluşuyor

Tarımda kullanılan yapay zekâ teknolojileri, ata tohumlarının verimliliğini artırırken, bu yerli ve doğal tohumların sürdürülebilir üretim ve yüksek verim sağlama potansiyelini ortaya koyuyor. Türk tarım ekonomisine büyük katkı sağlayan bu yenilik, çiftçilerin gelir seviyesini yükseltmeyi hedefliyor.

Ata tohumları yapay zeka ile buluşuyor (AHABER ARŞİV)



ÇİFTÇİLERE DESTEK

Sabah Gazetesi'nden Metin Can'ın haberine göre Son yıllarda, yerli tarım girişimlerinin ve teknoloji firmalarının ata tohumlarına olan ilgisi büyük ölçüde artarken, dijital tarım platformları sayesinde çiftçilere veri analizi, sulama önerileri ve hastalık takibi gibi birçok destek sağlanıyor. Örneğin, yerel bir tarım teknoloji şirketi olan TarımTech, bu alanda geliştirdiği yapay zekâ destekli bir uygulama ile ata tohumları kullanan çiftçilerin ekim, hasat ve gübreleme dönemlerinde doğru stratejiler belirlemesine yardımcı oluyor. TarımTech'in CEO'su Ahmet Yılmaz, "Yapay zekâ teknolojilerimiz ile toprak analizi ve iklim değişikliklerine göre optimum ekim dönemlerini belirliyor ve üreticiye öneriler sunuyoruz. Bu sayede ata tohumlarından yüksek verim alıyoruz" dedi.



Ata tohumları yapay zeka ile buluşuyor (AHABER ARŞİV)



YERLİ TOHUMDA SON 5 YILDA YÜZDE 30 ARTIŞ

Ziraat Mühendisleri Odası verilerine göre, Türkiye'de yerli tohum üretimi son beş yılda yüzde 30 artış gösterdi. Yapay zekâ destekli toprak analizi ve sulama takibi, bu artışa büyük katkı sağladı. Teknolojinin çiftçiye sağladığı bir diğer katkı ise drone ve uydu görüntüleme sistemleriyle bitki sağlığının anlık takibi. Yapay zekâ destekli bu sistemler, bitki hastalıklarını erken teşhis ederek ilaç kullanımını azaltmakta ve böylece daha çevreci bir tarım modeli oluşturulmasına destek sağlıyor. Manisa bölgesinde zeytin üreticisi olan Mehmet Demir, "Eskiden gözle takip ettiğimiz zeytin ağaçlarımızı artık drone ile izleyebiliyoruz. Yapay zekâ desteğiyle zeytin ağaçlarımızın hastalıklara karşı daha dirençli olmasını sağlıyoruz" diyor.



DOĞRU PAZARLARA ULAŞIM

Yapay zekânın tarım ekonomisindeki diğer bir faydası ise ürünlerin doğru pazarlara ulaşmasında kendini gösteriyor. E-ticaret platformlarıyla entegrasyon sağlayan yapay zekâ algoritmaları, çiftçilere piyasa analizi yaparak ürün fiyatlarını ve satış kanallarını en iyi şekilde belirleme imkânı tanıyor. Bu sistemle ata tohumlarından elde edilen ürünler, hem yerel pazarlarda hem de ihracat kanallarında daha yüksek gelir getirebiliyor.

Ata tohumları yapay zeka ile buluşuyor (AHABER ARŞİV)



BAKANLIK TEŞVİK EDECEK

Tarım ve Orman Bakanlığı, Ata Tohumu kullanan çiftçilere yönelik teknolojik destek projelerini teşvik etmeye hazırlanıyor. Bakanlık yetkilileri, bu projeler sayesinde Türk tarımının kendine yetebilme potansiyelinin güçlendirileceğini ve ithal tohumlara bağımlılığın azaltılacağını belirtiyor. Ata tohumlarının yapay zekâ ile harmanlandığı bu yenilikçi yaklaşımlar, Türkiye'nin tarımsal geleceğini hem verimli hem de sürdürülebilir kılarken, uluslararası alanda da rekabet gücünü artırmayı hedefliyor.