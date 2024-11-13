Bakan Vedat Işıkhan’dan asgari ücret açıklaması: Herkesin mutabık kaldığı bir rakamda uzlaşı istiyoruz

Türkiye'de milyonlarca çalışan asgari ücrete yapılacak zammı merakla beklerken konuya ilişkin yeni bir açıklama geldi.

"HERKESİN MUTABIK KALDIĞI BİR TUTARDA UZLAŞI ÜMİT EDİYORUZ"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan asgari ücrete yönelik yaptığı açıklamada "2025 yılında belirlenecek asgari ücret için herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Işıkhan, 2002'de 184 lira olan asgari ücretin, reel olarak yüzde 254 artırılarak bu yıl net 17 bin 2 lira olarak uygulandığını hatırlatarak, "Aralık ayında, 2025 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek için yine komisyonumuz toplanacaktır. Herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyoruz." dedi.

"KALICI REFAH PRENSİBİMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Işıkhan, 2016'da başlattıkları Asgari Ücret Desteğini, 2024 yılı için aylık 700 liraya yükselttiklerini anımsatarak bu yılın ilk 8 ayında 1,5 milyon iş yerine yaklaşık 34 milyar lira asgari ücret desteği verdiklerini söyledi.

Memur ve memur emeklilerine bu yıl verilen ve gelecek yıl verilecek zam oranlarını hatırlatan Işıkhan, geçtiğimiz temmuz ayında yapılan zamlarla, en düşük devlet memuru aylığının 39 bin 177 liraya yükseltildiğini, Aralık 2002 ila Temmuz 2024 döneminde en düşük memur maaşındaki reel artışın yüzde 279'a ulaştığını bildirdi.

Işıkhan, "Çalışanlarımızı enflasyona karşı koruma ve onlar için kalıcı refah sağlama prensibimizi, kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.

Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan (AA)

İşte Ocak 2025 asgari ücret zammı tahminlerine göre olası net maaşların tablosu:

Zam Oranı Yeni Net Asgari Ücret (TL) %25 21.252 %30 22.102 %35 22.952 %40 23.802 %45 24.652 %50 25.503

"YAŞAM STANDARDI İYİLEŞECEK"

Bakan Işıkhan daha önce yine 2025 asgari ücret zammıyla ilgili yaptığı açıklamada "İnşallah çalışanlarımızın alım gücünü korumayı ve artırmayı sağlayacak. Yaşam standartlarını iyileştirecek. Ekonomimizin genel istikrarını bozmayacak şekilde paydaşlarımızın maksimum noktada anlaşabildikleri bir ücret düzeyinde olmasını hedefliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.