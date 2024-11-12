Ödemeler değişiyor: Sosyal yardım alanlara miktarlar yeniden şekillendi! 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı, SED...

Memur maaşlarına yapılacak Ocak zammı, milyonlarca vatandaşın gelirine etki edecek. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminleri doğrultusunda hesaplanan zam oranları yaklaşık 4 milyon memur ve emeklinin yanı sıra özel sektör çalışanlarının kıdem tazminatına ve çeşitli sosyal destek ödemelerine kadar geniş bir kesimi etkileyecek. İşte sosyal destek ödemelerinin 2025 Ocak'ta nasıl şekilleneceğine dair tüm detaylar...

Memurlara Ocak'ta Yüzde 11,25 Artış Bekleniyor

Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberine göre, 2024'ün ikinci yarısındaki enflasyon farkıyla birlikte memur maaşlarına yüzde 11,25 oranında bir zam yapılması öngörülüyor. Temmuz-Ekim dönemindeki dört aylık enflasyon oranı yüzde 12,06 seviyesine ulaşarak Ocak zammı için ipucu veriyor. Bu durumda, mevcut enflasyon farkıyla memurların Ocak zammı yüzde 7,99'a yükselirken, Kasım ve Aralık aylarındaki verilerle birlikte bu oranın yüzde 11,25'e çıkması bekleniyor.

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En Düşük Memur Maaşı 43 Bin Liranın Üstüne Çıkacak

Halen aile yardımı dahil 39 bin 205 lira olan en düşük memur maaşı, Ocak ayında yapılacak yüzde 11,25'lik zamla 43 bin 616 liraya ulaşacak. Aynı zamanda, memurların aldıkları ek ödemelerde de artış yaşanacak. Çalışmayan eş için verilen aile yardımı 2 bin 63 liradan 2 bin 295 liraya, çocuk yardımı ise 0-6 yaş grubu için 504,96 liraya, 6 yaş üstü çocuklar için 252,48 liraya yükselecek. Sendikalı memurların aylık toplu sözleşme ikramiyesi de 714 lirayı bulacak.

Memur Emeklilerine ve Ek Ödemelere Zam

Memur maaşlarına yapılan zam oranı memur emeklilerine de yansıyacak. En düşük memur emeklisi aylığı, yüzde 11,25 zamla 17 bin 588 liradan 19 bin 566 liraya yükselecek. Ayrıca, emekli doktorların aylık ilave ödemeleri de artacak. Uzman olmayan emekli doktorlar için bu ödeme 20 bin 198 liraya, uzman doktorlar için ise 26 bin 258 liraya çıkacak.

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Özel Sektörde Kıdem Tazminatı Artışı

Memur zammının etkileri özel sektörde de hissedilecek. Kıdem tazminat tavanı, her bir yıl için en fazla 41 bin 828 lira iken, yüzde 11,25'lik artışla 46 bin 534 liraya çıkacak. Bu artış, kıdem tazminatı hakkı olan özel sektör çalışanlarının tazminat miktarlarında önemli bir yükselişe neden olacak.

Bedelli Askerlik Ücreti Artacak

Memur maaşlarına yapılacak zammın etkisi bedelli askerlik ücretini de değiştirecek. 2024 yılı için bedelli askerlik ücreti, yapılacak yüzde 11,25 oranındaki artışla 217 bin 871 liradan 242 bin 381 liraya yükselecek. Bu artış, bedelli askerlik ücretine yönelik bütçelerini ayarlayan gençlerin ödemelerini yeniden değerlendirmelerine neden olabilir.

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Sosyal Yardımlarda Ocak Ayı Güncellemeleri

Ocak ayında yapılacak zam, sosyal yardımlarda da güncellemelere yol açacak:

📍65 Yaş Aylığı: Şu an 4 bin 181 lira olan aylık, yüzde 11,25'lik zamla 4 bin 652 liraya çıkacak.

📍Evde Bakım Aylığı: Bakıma muhtaç yaşlı ve engellilere sağlanan evde bakım desteği, 10 bin 99 lira seviyesine yükselecek.

📍Engelli Aylığı: Engelli vatandaşlara yapılan ödemeler de artış gösterecek. Yüzde 40-69 engeli olanlar için aylık 3 bin 713 liraya, yüzde 70 ve üzeri engeli olanlar için ise 5 bin 570 liraya çıkacak.

📍Nakdi Yardımlar: Tüberküloz ve SSPE hastalarına verilen aylık yardımlar da 10 bin 99 liraya ulaşacak.

📍Çocuk Desteği: Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri okul öncesi çocuklar için 4 bin 797 liraya, ilköğretim çocukları için 7 bin 195 liraya, ortaöğretim için 7 bin 675 liraya, yükseköğretim için ise 8 bin 634 liraya çıkacak.