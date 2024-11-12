İUP maaşları ne zaman yatacak? Kasım ayı İŞKUR İUP (TYP) maaş ödemeleri hangi tarihte?

Kasım 2024 İşgücü Uyum Programı (İUP) maaş ödemeleri için İŞKUR'dan yapılacak duyuru bekleniyor. İşsiz bireylerin istihdam edilebilirliklerini artırmayı amaçlayan bu eğitim ve rehberlik programı kapsamında İUP maaşlarının ne zaman yatırılacağı merak konusu. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından ödenmesi planlanan İUP maaşlarının ayın hangi gününde hesaplara geçeceği yoğun ilgiyle takip ediliyor.

İUP Maaşları Kasım Ayında Ne Zaman Yatacak?

İşgücü Uyum Programı (İUP) kapsamında çalışanlara yönelik maaş ödemelerinin ne zaman yapılacağı konusunda gözler İŞKUR'dan gelecek resmi açıklamaya çevrilmiş durumda. Henüz net bir tarih verilmemiş olsa da, ödemelerin önümüzdeki günlerde hesaplara yatırılması bekleniyor. Program dahilinde çalışan gün sayısına göre belirlenen İUP maaşlarının, Ekim ayından itibaren yapılan artışla birlikte aylık 12 bin TL'ye çıkarılacağı ifade ediliyor.

İUP Ödemesi Ne Kadar?

İŞKUR tarafından yürütülen bu programda, katılımcılara çalıştıkları her gün için belirlenen 666,75 TL cep harçlığı sağlanıyor. 2024 yılı için belirlenen bu tutar, işsiz bireylerin eğitim ve çalışma süreçlerinde maddi destek sağlamayı amaçlıyor. Ödemeler, her katılımcının programda geçirdiği gün sayısına göre hesaplanarak aylık olarak yapılacak.

İUP'un Amacı ve İşleyişi

Mesleki Eğitim: İUP, işsiz bireylerin mesleki becerilerini geliştirmek için teorik ve uygulamalı eğitimler sunar. Program, katılımcıların farklı sektörlerde ihtiyaç duyulan yetkinlikleri kazanmalarına katkıda bulunarak, istihdam edilebilirliklerini artırmayı hedefler.

Maddi Destek: Eğitim süresi boyunca katılımcılara verilen cep harçlığı, onların temel ihtiyaçlarını karşılamalarına ve sürece daha rahat odaklanmalarına olanak tanır.

İstihdam Fırsatları: Eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcılar, iş gücü piyasasında daha donanımlı hale gelerek çeşitli sektörlerde iş bulma şansını yakalar. Programın amacı, işsiz bireyleri kalıcı bir istihdam sağlamak adına desteklemektir.