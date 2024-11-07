Ziraat Bankası 10 bin TL ihtiyaç kredisi: 12 - 24 - 36 ay taksit hesaplama tablosu

Ziraat Bankası'nın Kasım 2024 ihtiyaç kredisi kampanyasında, kredi başvuru koşulları ve ödeme planları netleşmiş durumda. Bu kredi fırsatından yararlanmak isteyen bireyler, uygun faiz oranları ile esnek vade seçenekleri arasından kendilerine en uygun planı seçebilir. Düşük faiz oranlarına sahip bu kredi kampanyasıyla ilgili detaylı bilgilere bankanın şubelerinden, internet sitesinden veya mobil uygulamasından ulaşılabilir.

12 - 24 - 36 Ay Taksit Hesaplama Tablosu

Ziraat Bankası 12 Ay Taksit Hesaplama Tablosu

Taksit Tutarı: 1.186,37 TL

Faiz Oranı: % 4,54

Yıllık Maliyet Oranı: % 101.3803

Geri Ödeme Tutarı: 14.236,44

Ziraat Bankası 24 Ay Taksit Hesaplama Tablosu

Taksit Tutarı: 789,59 TL

Faiz Oranı: % 4,54

Yıllık Maliyet Oranı: % 100.4054

Geri Ödeme Tutarı: 18.950,16

Ziraat Bankası 36 Ay Taksit Hesaplama Tablosu

Taksit Tutarı: 675,98 TL

Faiz Oranı: % 4,54

Yıllık Maliyet Oranı: % 100.0866

Geri Ödeme Tutarı: 24.335,28