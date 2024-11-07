Ziraat Bankası 10 bin TL ihtiyaç kredisi: 12 - 24 - 36 ay taksit hesaplama tablosu
Ziraat Bankası, müşterilerine düşük faizli kredi imkanı sunarak, finansal desteğe ihtiyaç duyanlar için finansal çözüm sağlıyor. Kasım ayı boyunca bankalar arasında düşük faizli kredi ya da yeni müşterileri faizsiz kredi rekabeti yaşanırken, ihtiyaç kredisi almak isteyen vatandaşlar da bu fırsatlardan yararlanabiliyor. Düşük faiz oranlarıyla öne çıkan Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi, 12, 24 ve 36 aya varan vade seçenekleriyle ödeme kolaylığı sağlıyor. İhtiyaç kredi çekmek isteyen vatandaşlar aylık ödeme tutarlarını merak ediyor. İşte, Ziraat Bankası faiz oranları…
Ziraat Bankası'nın Kasım 2024 ihtiyaç kredisi kampanyasında, kredi başvuru koşulları ve ödeme planları netleşmiş durumda. Bu kredi fırsatından yararlanmak isteyen bireyler, uygun faiz oranları ile esnek vade seçenekleri arasından kendilerine en uygun planı seçebilir. Düşük faiz oranlarına sahip bu kredi kampanyasıyla ilgili detaylı bilgilere bankanın şubelerinden, internet sitesinden veya mobil uygulamasından ulaşılabilir.
12 - 24 - 36 Ay Taksit Hesaplama Tablosu
Taksit Tutarı: 1.186,37 TL
Faiz Oranı: % 4,54
Yıllık Maliyet Oranı: % 101.3803
Geri Ödeme Tutarı: 14.236,44
Taksit Tutarı: 789,59 TL
Faiz Oranı: % 4,54
Yıllık Maliyet Oranı: % 100.4054
Geri Ödeme Tutarı: 18.950,16
Taksit Tutarı: 675,98 TL
Faiz Oranı: % 4,54
Yıllık Maliyet Oranı: % 100.0866
Geri Ödeme Tutarı: 24.335,28