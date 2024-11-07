07 Kasım 2024, Perşembe
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Ziraat Bankası 10 bin TL ihtiyaç kredisi: 12 - 24 - 36 ay taksit hesaplama tablosu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.11.2024 16:13
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Ziraat Bankası 10 bin TL ihtiyaç kredisi: 12 - 24 - 36 ay taksit hesaplama tablosu

Ziraat Bankası, müşterilerine düşük faizli kredi imkanı sunarak, finansal desteğe ihtiyaç duyanlar için finansal çözüm sağlıyor. Kasım ayı boyunca bankalar arasında düşük faizli kredi ya da yeni müşterileri faizsiz kredi rekabeti yaşanırken, ihtiyaç kredisi almak isteyen vatandaşlar da bu fırsatlardan yararlanabiliyor. Düşük faiz oranlarıyla öne çıkan Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi, 12, 24 ve 36 aya varan vade seçenekleriyle ödeme kolaylığı sağlıyor. İhtiyaç kredi çekmek isteyen vatandaşlar aylık ödeme tutarlarını merak ediyor. İşte, Ziraat Bankası faiz oranları…

Ziraat Bankası'nın Kasım 2024 ihtiyaç kredisi kampanyasında, kredi başvuru koşulları ve ödeme planları netleşmiş durumda. Bu kredi fırsatından yararlanmak isteyen bireyler, uygun faiz oranları ile esnek vade seçenekleri arasından kendilerine en uygun planı seçebilir. Düşük faiz oranlarına sahip bu kredi kampanyasıyla ilgili detaylı bilgilere bankanın şubelerinden, internet sitesinden veya mobil uygulamasından ulaşılabilir.

12 - 24 - 36 Ay Taksit Hesaplama Tablosu

Ziraat Bankası 12 Ay Taksit Hesaplama TablosuZiraat Bankası 12 Ay Taksit Hesaplama Tablosu

Taksit Tutarı: 1.186,37 TL

Faiz Oranı: % 4,54

Yıllık Maliyet Oranı: % 101.3803

Geri Ödeme Tutarı: 14.236,44

Ziraat Bankası 24 Ay Taksit Hesaplama TablosuZiraat Bankası 24 Ay Taksit Hesaplama Tablosu

Taksit Tutarı: 789,59 TL

Faiz Oranı: % 4,54

Yıllık Maliyet Oranı: % 100.4054

Geri Ödeme Tutarı: 18.950,16

Ziraat Bankası 36 Ay Taksit Hesaplama TablosuZiraat Bankası 36 Ay Taksit Hesaplama Tablosu

Taksit Tutarı: 675,98 TL

Faiz Oranı: % 4,54

Yıllık Maliyet Oranı: % 100.0866

Geri Ödeme Tutarı: 24.335,28

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