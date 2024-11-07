Kalyon Güneş Enerji Santrali SCADA Binası’na en iyi yapı ödülü

Kalyon Enerji'den yapılan açıklamaya göre, Singapur'da gerçekleştirilen WAF Festivali, enerji, ulaşım ve bilim gibi çeşitli alanlarda yenilikçi çözümler sunan mimari projeleri ödüllendiriyor.

Konya Karapınar'da bulunan ve Kalyon Enerji'nin sürdürülebilirlik, teknoloji ve yenilenebilir enerji alanındaki hedeflerini yansıtacak şekilde tasarlan GES SCADA binası, festivalde dünyanın dört bir yanından ilham verici projelerle yarıştı. Bina, enerji ve lojistik kategorisinde "En İyi Yapı" ödülünü almaya hak kazandı.

Festivalde ödül kazanan diğer finalistler arasında Zaha Hadid Architects, WOHA, Renzo Piano Building Workshop, MVRDV, Tadao Ando Architect & Associates, Kohn Pederson Fox ve Nikken Sekkei gibi önde gelen mimarlık ofisleri ve mimarlar yer aldı.

Kalyon GES SCADA Yönetim Merkezi, daha önce Türk Serbest Mimarlar Derneği'nin (TürkSMD) iki yılda bir verdiği Mimarlık Ödülleri'nde "Yapı Ödülü"ne layık görülmüştü. Ayrıca bina, Dezeen Awards 2024'te de "Altyapı ve Ulaşım Projeleri" kategorisinde kısa listeye girmişti.

YILLIK 2 MİLYON KİŞİNİN ELEKTRİK İHTİYACINI KARŞILAYABİLİYOR

Kalyon Karapınar GES, 3,5 milyon güneş paneliyle 20 milyon metrekarelik bir alanda yer alıyor. Yıllık 2 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılayabilen santral, 1,7 milyon ton fosil yakıt ve karbon emisyonunu da önlüyor.

Kalyon Karapınar GES'in merkezinde konumlanan SCADA Yönetim Merkezi, sembolik mimarisi ve çok işlevli yapısıyla dikkati çekiyor. "Vaha" konseptiyle tasarlanan SCADA binası, düz ve açık topografyası ile Karapınar bölgesine bir yaşam vahası sunuyor. Bina, güneş enerjisi santralinin kontrol, denetleme ve veri toplama süreçlerini yürütmesinin yanı sıra sürdürülebilirlik, yenilenebilir enerji ve teknolojiyi buluşturan mimari özellikleriyle de öne çıkıyor.

TASARIM ÖDÜLÜ ALAN MİMARLIK PROJESİ

Kalyon Karapınar GES SCADA binasının mimari tasarımı, 2020'de açılan bir yarışmada 58 proje arasından seçildi. Yarışmanın amacı, yenilenebilir enerjinin önemine dikkati çekerek sürdürülebilir ve işlevsel bir yapı oluşturulmasını teşvik etmekti. David Green, Deniz Aslan, İmdat As, Melike Altınışık (jüri başkanı), Murat Tabanlıoğlu, Kübra Kalyoncu Şeherli ve Refik Anadol gibi isimlerin jüri üyeliğini yaptığı yarışmanın birincilik ödülünü, "Vaha" adlı projesiyle Bilgin Mimarlık kazandı.

SCADA binası, bilim insanlarının buluşabileceği, konferansların ve bilimsel oturumların düzenlenebileceği, öğrencilerin enerji alanındaki gelişmeleri takip edebileceği bir yapı olarak da hizmet veriyor.