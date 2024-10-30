Volkswagen’den şok karar! 3 fabrikasını kapatıyor

Geçtiğimiz aylarda binlerce çalışanını kapının önüne koyan Volkswagen'in şimdi de Almanya'da bulunan 3 fabrikasını birden kapatmaya hazırlandığı öğrenildi. Şirketin ülkede bulunan diğer tesislerde de küçülmeye gitmeyi planladığı öğrenildi.

İŞTEN ÇIKARMA BEKLENEN ETKİYİ SAĞLAMADI

Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden Volkswagen, Almanya'da üç farklı fabrika kapatacak. Geçtiğimiz aylarda maddi tasarruf hedefiyle büyük bir işten çıkarma gerçekleştiren Volkswagen, bu adımıyla beklediği etkiyi elde edememişti.

Tasarruf hedeflerinin 3 milyar euro kadar altında kalan şirket, bu yüzden Almanya'da fabrika kapatma planları yapmaya başladı. Volkswagen İş Konseyi Başkanı Daniela Cavallo, işçilere yönelik bilgilendirme etkinliğinde yaptığı konuşmada, "Yönetim kurulu Almanya'daki en az üç Volkswagen fabrikasını kapatmak istiyor" dedi.

DİĞER TESİSLER DE KÜÇÜLECEK

Ülkedeki diğer tesislerin de küçüleceğine işaret eden Cavallo, şunları kaydetti: "Bu karar somut olarak bu, ürünlerin, miktarların, vardiyaların ve tüm montaj hattının azaltılması anlamına geliyor. Yönetim bu konuda kesinlikle ciddi. Bu, toplu pazarlık turunda kılıç sallamak değildir, Almanya'daki tüm tesisler bu planlardan etkileniyor. Hiçbiri güvende değil."