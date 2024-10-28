SSK, BAĞ-KUR, 4C’liye 24.000 TL trink para yatacak! Promosyon listesi oluştu: Ziraat Bankası, Akbank, Garanti...

Emekliler için en cazip banka promosyonları, son günlerde büyük bir ilgi odağı haline geldi. Bankalar, emeklilerden gelen yoğun talebi karşılamak adına yeni promosyon rakamları açıklayarak rekabette öne çıkmayı hedefliyor. Tavan promosyon miktarının 24 bin lira olarak belirlendiği bu kampanyalarda, bazı bankalar tekliflerini artırarak dikkat çekmeyi başardı. Ziraat Bankası, Halkbank ve Akbank'ın da aralarında bulunduğu 13 banka, ekim ayı güncel promosyon kampanyalarıyla ilgili merak edilen bilgileri kamuoyuyla paylaştı.

İŞTE BANKA BANKA PROMOSYON KAMPANYALARI

VakıfBank

VakıfBank, emekli maaşını bankaya taşıyan SGK emeklilerine 24.000 TL'ye kadar ödeme yapıyor. Buna ek olarak, VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ile yapılan alışverişlerde aylık 1.000 TL'ye kadar ek nakit kazancı sağlanabiliyor.

Ziraat Bankası

Ziraat Bankası, emekli maaşlarını SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) aracılığıyla alan emeklilere 12.000 TL'ye kadar promosyon ödemesi sunuyor.

Garanti Bankası

Garanti BBVA, emekli maaşı 10.000 TL'ye kadar olanlara 6.250 TL, 10.000 – 15.000 TL aralığında olanlara 10.000 TL, 15.000 – 20.000 TL arasında olanlara 12.500 TL ve 20.000 TL ve üzeri emeklilere 15.000 TL nakit promosyon sağlıyor.

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ING Bank

ING, emekli maaşını bankaya taşıyan SGK emeklilerine, maaş tutarına göre koşulsuz 15.000 TL'ye kadar nakit promosyon sunuyor. Ayrıca otomatik fatura talimatı ile 3.000 TL'ye kadar ek nakit, Turuncu Hesap Kampanyası ile de 2.000 TL daha kazanma imkanı bulunuyor. Toplamda 20.000 TL'ye kadar promosyon almak mümkün.

Halkbank

Halkbank, maaşını 3 yıl boyunca bankadan almayı taahhüt eden SGK emeklilerine 12.000 TL'ye kadar promosyon sunuyor. Promosyon miktarları ise maaş aralığına göre değişiyor: 10.000 TL - 14.999,99 TL için 8.000 TL, 15.000 TL - 19.999,99 TL için 10.000 TL ve 20.000 TL ve üzeri için 12.000 TL.

Fibabanka

Fibabanka, emekli maaşını banka aracılığıyla alan emeklilere 3 yıl taahhüt vermeleri durumunda aşağıdaki promosyon ödemelerini sunuyor: 10.000 TL'ye kadar 5.000 TL, 10.000 - 15.000 TL aralığında 8.000 TL, 15.000 - 20.000 TL aralığında 10.000 TL ve 20.000 TL ve üzeri için 12.000 TL.

QNB Finansbank

QNB Finansbank, emeklilere 15.000 TL'ye kadar nakit promosyon ve CardFinans Emekli kredi kartıyla yıllık 1.200 TL indirim sunarak toplamda 16.200 TL'ye varan avantaj sağlıyor. Promosyon miktarları da maaş aralığına göre değişiyor.

İş Bankası

İş Bankası, emekli maaşını bankaya taşıyan SGK emeklilerine 3 yıl boyunca maaş alma taahhüdü verilmesi durumunda, promosyon ödemesi yapıyor. Maaş aralığına göre 0 - 9.999 TL için 5.000 TL, 10.000 - 14.999 TL için 8.000 TL, 15.000 - 19.999 TL için 10.000 TL ve 20.000 TL ve üzeri için 12.000 TL promosyon sağlanıyor.

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Türkiye Finans

Türkiye Finans, 14.500 TL'ye kadar nakit promosyon ve davet ettiğiniz her emekli yakını için 250 TL ödül sunuyor. Emekli maaş aralığına göre; 9.999 TL'ye kadar 5.000 TL, 10.000 - 14.999 TL arasında 8.000 TL, 15.000 - 19.999 TL arasında 10.000 TL ve 20.000 TL ve üzeri için 12.000 TL promosyon veriliyor.

Akbank

Akbank, emekli maaşını bankadan alanlara 15.000 TL'ye varan promosyon sunuyor. Ayrıca, 2.500 TL chip-para ile birlikte toplamda 17.500 TL'ye varan ödül fırsatı sağlıyor. Promosyon miktarları 0 - 9.999 TL için 6.250 TL, 10.000 - 14.999 TL için 10.000 TL, 15.000 - 19.999 TL için 12.500 TL ve 20.000 TL ve üzeri için 15.000 TL şeklindedir.

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Denizbank

Denizbank, yeni hesap açan emeklilere 20.000 TL'ye kadar nakit promosyon sunuyor. Emekli maaş tutarına göre, 0 - 9.999 TL aralığında 5.000 TL, 10.000 - 14.999 TL aralığında 8.000 TL, 15.000 - 19.999 TL aralığında 10.000 TL ve 20.000 TL ve üzeri için 12.000 TL promosyon ödemesi sağlıyor.

Şekerbank

Şekerbank, emekli maaş aralıklarına göre 12.000 TL'ye kadar promosyon sunuyor. 0 - 9.999 TL aralığında 5.000 TL, 10.000 - 14.999 TL aralığında 8.000 TL, 15.000 - 19.999 TL aralığında 10.000 TL ve 20.000 TL ve üzeri için 12.000 TL'ye varan promosyon ödemeleri sağlanmaktadır.

Yapı Kredi

Yapı Kredi, emekli maaşını 3 yıl boyunca bankadan almayı taahhüt edenlere 18.000 TL'ye varan nakit promosyon sunuyor. Ayrıca, belirli koşulları sağladığında ek nakit ödüller de kazandırıyor. Promosyon tutarları 0 - 9.999 TL için 9.250 TL, 10.000 - 14.499 TL için 13.000 TL, 15.000 - 19.999 TL için 15.500 TL ve 20.000 TL'nin üzerinde 18.000 TL'dir.

Emekli promosyon kampanyalarından yararlanmak ve en güncel bilgilere ulaşmak için ilgilendiğiniz bankanın web sitesini ziyaret edebilir veya müşteri hizmetlerini arayabilirsiniz. Bu sayede en uygun fırsatları değerlendirme şansını yakalayabilirsiniz.