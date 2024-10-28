Altın çağı başlıyor! 4.500 TL’yi görmeden İslam Memiş alım için tarihi verdi: %52 getiriyle...

Altın, 2024'ün ilk 10 ayında %52 getiri sağlayarak yatırımcısına kazandırmaya devam etti. Uzmanlar, kasım ayında yaşanabilecek fiyat düşüşlerinin alım fırsatı sunabileceğini belirtirken, yıl sonu hedefini ise 3.380 TL olarak öngörüyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Haber canlı yayınında altın ve gümüş piyasalarını değerlendirdi.

Memiş, özellikle altının bu yıl gösterdiği performansa dikkat çekerek, 2024'ün ilk 10 ayında altının 35 kez rekor kırdığını belirtti. Altın bu dönemde %52 getiri sağlayarak yatırımcısını üzmedi ve en çok kazandıran enstrümanlardan biri oldu.

Bu rekor performansın, özellikle jeopolitik gerginlikler ve merkez bankalarının faiz politikalarından etkilendiği ifade edildi. Memiş, "2025 yılında da altın için yükseliş bekliyoruz." dedi. Haftaya sakin ve satıcılı bir başlangıç yapan ons altının, şu anda 2.740 dolar seviyesinde olduğunu, gram altının ise serbest piyasalarda 3.140 TL seviyesinde işlem gördüğünü belirtti.

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Yıl Sonu ve Kasım Ayı Beklentileri: Alım Fırsatı Doğabilir

İslam Memiş, ons altında kar satışlarının yaşanabileceğini belirterek, 2.600 dolara kadar bir geri çekilmenin sürpriz olmayacağını ifade etti. Kasım ayında ons altın fiyatında bir düşüş yaşanabileceğini tahmin eden Memiş, bu süreçte gram altın fiyatının 3.080 TL destek seviyesine kadar gerileyebileceğini belirtti.

2024 yıl sonu gram altın hedefinin 3.350-3.380 TL aralığında olduğunu söyleyen uzman, uzun vadeli yatırımcıların düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendirmelerini tavsiye etti.

Orta ve uzun vadeli beklentilerini 4.500 TL seviyesine çıkardığını ifade eden Memiş, "2025 yılında altının altın çağını yaşayacağını öngörüyoruz." dedi.

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Çeyrek Altın Mı, Gram Altın Mı?

Gram altın ve çeyrek altın tercihi konusunda yatırımcılara önerilerde bulunan Memiş, çeyrek altının işçilik maliyeti olmadığı için gram altına göre daha avantajlı olduğunu ifade etti. İthalat yasağının gram altın fiyatlarını artırdığını belirten uzman, Türkiye Darphanesi tarafından üretilen çeyrek altın gibi ürünlerin daha uygun fiyatlarla alınabileceğini söyledi.

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Gümüş: 2024 Yılının Şampiyonu ve 2025 Beklentileri

Altınla birlikte gümüş piyasasını da değerlendiren İslam Memiş, 2024 yılında %68 getiri ile şampiyon olduğunu belirttiği gümüşün, altını tahtından ettiğini açıkladı. Gümüş yatırımcılarının bu yıl kazanç sağladığını ve gümüşün ons fiyatında kısa vadede 31 dolara kadar bir geri çekilme yaşanabileceğini belirten Memiş, gümüşün 2025 yılı hedefinin gramda 50 TL, onsda ise 45 dolar olduğunu ifade etti. Memiş, gümüşün altına göre daha riskli olduğunu kabul ederek, banka hesaplarında veya Kapalıçarşı'dan fiziki olarak alınabileceğini hatırlattı.

Resmi Tatil Uyarısı: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na Dikkat

Memiş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bu hafta kısa bir işlem haftası yaşanacağını belirtti. Bankaların pazartesi öğleye kadar açık olacağını, sonrasında ise kapalı olacağını ifade eden Memiş, yatırımcılara işlemlerini bu takvime göre ayarlamaları gerektiğini hatırlattı.