IMEI kayıt ücreti ne kadar? 2025 IMEI ücreti kaç TL olacak? Yurt dışından telefon açtırma bedeli zamlanacak mı?

Yurt dışından getirilen cep telefonları için yapılması zorunlu olan IMEI kayıt ücretleri, 2025 yılı itibarıyla artış gösterecek. Şu an 31 bin 692 TL olan IMEI kayıt ücretinin yeni yıldan itibaren 45 bin 953 TL'ye yükselmesi bekleniyor. Eskişehir'de telefonculuk yapan Yiğit Aytekin, bu artışın telefon pazarına olan etkilerini değerlendirdi.

İHA'da yer alan habere göre, Eskişehir'de telefon satıcısı Yiğit Aytekin, yurt dışından getirilen telefonlara olan talebin azalmasıyla birlikte yerli telefon pazarında artış yaşanacağını belirtti.

Aytekin, "Bu artış bizim gibi yerel esnaf için olumlu bir gelişme. Yurt dışından getirilen telefonların azalması, yerel piyasadaki cihazlara olan talebi artıracaktır. Dolayısıyla satışlarımız da olumlu etkilenecek" dedi. Yurt dışından telefon getiren vatandaşlar için ise 2024 yılı sonuna kadar eski fiyatla IMEI kaydı yaptırmanın kritik olduğunu vurguladı.

İMEİ Kayıtları İçin Son Gün: 31 Aralık 2024

Yeni ücretlerin devreye girmesinden önce IMEI kaydını yaptırmak isteyenler için son tarih 31 Aralık 2024. Bu tarihe kadar E-Devlet üzerinden mevcut ücretle kayıt yaptırılabileceğini belirten Aytekin, kayıt sırasında dikkat edilmesi gereken unsurlara da değindi. Özellikle IMEI numarasının doğru girilmesi gerektiğini belirten Aytekin, pasaport kayıt harçlarının yine E-Devlet üzerinden ödenebileceğini hatırlattı.

Yurt Dışından Telefon Getirenler Dikkat!

Yurt dışından telefon getirenlerin, 120 gün boyunca cihazlarını kayıt yaptırmadan kullanabileceğini belirten Aytekin, bu süre sonrasında IMEI kaydının zorunlu hale geldiğini söyledi. Vergilerin ödenmemesi durumunda cihazların Türkiye'de kullanılamayacağına dikkat çekerek, vatandaşları kayıt işlemlerini zamanında ve eksiksiz yapmaları konusunda uyardı.

Yeni IMEI kayıt ücretleriyle birlikte, yurt dışından telefon getirmenin maliyetli hale gelmesi, iç pazardaki yerli telefon satışlarının artacağı öngörülüyor.