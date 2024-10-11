Emekliye zam tahmini değişti! SSK ve Bağ-Kur’lu ocakta ne kadar alacak?

Merkez Bankası ekim ayı piyasa katılımcıları anketinin sonuçlarını duyurdu. Ankete göre yıl sonu tüketici fiyatları (TÜFE) beklentisi yüzde 43,14'ten yüzde 44,11'e yükseldi. Merkez Bankası'ndan gelen yeni ankette enflasyon tahminin yukarı yönlü revize edilmesi SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yıl sonunda yapılacak olan zam tahminini değiştirdi.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİNE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Merkez Bankası'nın eylül ayı tahminine göre yüzde 14,76 olan Temmuz-Aralık ayı enflasyon beklentisi, ekim tahminlerinde yüzde 15,54 olarak değişti. Değişen bu beklenti ile birlikte emeklilere 2025 Ocak ayında yapılması beklenen zam oranı da yüzde 15,54'e yükseldi.

Yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarında herhangi bir refah payı ya da seyyanen artış olmazsa Merkez Bankası tahminlerine göre ocak ayında yüzde 15,54 zam yapılacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Temmuz zammı ile beraber 12 bin 500 TL olan en düşük emekli maaşının da ocak ayında güncellenmesi bekleniyor. Beklentiler en düşük emekli maaşının 15 bin TL olması yönünde oldu. Artışın enflasyon oranında olması durumunda ise en düşük emekli maaşı 14 bin 440 TL seviyesine çıkacak.

ÖRNEK EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMASI



Eski Maaş Yeni Maaş (%15,54 artış) 12.500 TL 14.442,50 TL 13.000 TL 15.020,20 TL 13.500 TL 15.597,90 TL 14.000 TL 16.175,60 TL 14.500 TL 16.753,30 TL 15.000 TL 17.331 TL 15.500 TL 17.908,70 TL 16.000 TL 18.486,40 TL 16.500 TL 19.064,10 TL 17.000 TL 19.641,80 TL 17.500 TL 20.219,50 TL