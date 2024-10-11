Cari işlemler hesabı üst üste 3. ayda da fazla verdi

Cari işlemler hesabındaki iyileşme ağustosta devam etti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre Ağustos 2024'te cari işlemler hesabı 4 milyar 324 milyon dolar fazla verdi.

İSTİKRAR GÜÇLENİYOR

TCMB tarafından açıklanan ağustos ayı ödemeler dengesi verilerine göre cari işlemler hesabı 4 milyar 324 milyon dolar fazla verdi. 3 ay üst üste fazla veren cari işlemler hesabındaki iyileşmeye dış ticaret açığındaki gerileme ve ithalatın yavaşlaması etkili oluyor.