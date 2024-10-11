Cari işlemler hesabı üst üste 3. ayda da fazla verdi
Merkez Bankası ödemeler dengesi verilerini açıkladı. Buna göre ağustos ayında cari işlemler hesabı 4 milyar 324 milyon dolar fazla verdi. Üst üste 3'üncü kez fazla veren cari işlemler hesabında, altın ve enerji hariç hesaplamada ise 9 milyar 14 milyon dolarlık fazla oluştu.
Cari işlemler hesabındaki iyileşme ağustosta devam etti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre Ağustos 2024'te cari işlemler hesabı 4 milyar 324 milyon dolar fazla verdi.
İSTİKRAR GÜÇLENİYOR
TCMB tarafından açıklanan ağustos ayı ödemeler dengesi verilerine göre cari işlemler hesabı 4 milyar 324 milyon dolar fazla verdi. 3 ay üst üste fazla veren cari işlemler hesabındaki iyileşmeye dış ticaret açığındaki gerileme ve ithalatın yavaşlaması etkili oluyor.