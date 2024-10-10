Asgari ücret 2025’te ne kadar olacak? İlk tahminler geldi

Ocak ayına doğru geri sayım devam ederken, maaş zamları da yavaş yavaş gündemdeki yerini almaya başladı. Milyonlarca çalışanın maaşını yakından ilgilendiren asgari ücretle ilgili de zam tahminleri gelmeye başladı. Son senelerde ocak ve temmuz olmak üzere yılda iki kez zamlanan asgari ücrete bu yıl tek zam yapılmasına karar verilmişti.

ENFLASYON TAHMİNLERİ NE?

Zam oranının belli olmasında en önemli faktörlerden olan enflasyon oranı çalışan, emekli ve memurlar tarafından yakından takip ediliyor. Merkez Bankası tarafından hazırlanan enflasyon raporuna göre yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 38 olarak korunurken, Orta Vadeli Program (OVP) da ise tahmin yüzde 41,5 olmuştu.

IMF'nın 2024 yılı Nisan ayında hazırladığı rapora göre ise yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 45 oldu. Morgan Stanley'e göre beklenti yüzde 42 olurken, JP Morgan tarafından hazırlanan raporda ise TÜFE beklentisi yüzde 42,5 olarak açıklandı. Goldman Sachs'ın tahmini ise enflasyon için yüzde 36 oldu.

ASGARİ ÜCRET ZAMMINDA BEKLENTİLER NE?

Bu veriler ışığında asgari ücrete yapılacak zam oranıyla ilgili de bazı kurumlardan tahminler gelmeye başladı. Almanya'nın dev finans kuruluşlarından Deutsche Bank'ın analistleri, 2025 yılında asgari ücrete yaklaşık yüzde 25-30 arasında bir zam yapılacağını öngördü.

Her ne kadar Deutsche Bank zam tahminini yüzde 25-30 aralığında açıklasa da son yıllara bakıldığında asgari ücrete her sene enflasyon oranının üzerinde zam yapıldığı görülüyor. Uzmanların zam tahmini de enflasyon oranına paralel olurken, zam oranının yüzde 40-50 arasında olması bekleniyor.

YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Eğer asgari ücrete Deutsche Bank'ın beklentileri doğrultusunda bir zam olursa (yüzde 30) 2025'te asgari ücret 22 bin 102 TL olacak. Enflasyon oranına paralel bir zam olması durumunda ise (yüzde 40-50 arası) 23 bin 802 TL ile 25 bin 503 TL arası bir rakam olması bekleniyor.