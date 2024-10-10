ABD’den Türkiye’ye yoğun ilgi: Turizmde yeni hedef 2 milyon

Son dönemde turizmin ana merkezlerinden biri haline gelen Türkiye'ye ABD'den gelen turist sayısı her geçen gün artıyor.

Ticarette olduğu gibi turizmde de uzak ülkeleri hedefleyen Türkiye'ye ABD'den gelen turist sayısının önümüzdeki yıl 1.3 milyondan 2 milyona çıkması bekleniyor.

Konuya ilişkin Las Vegas'taki 13. IMEX America 2024 düzenlenen etkinliğe katılan Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör köşe yazısında önemli noktalara değindi.

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İşte Dilek Güngör'ün köşe yazısı...

Hem ortalama kalış süresi daha uzun hem de harcaması daha yüksek olan ABD'li turistleri ülkeye çekmek için çalışma başlatan Türkiye, tanıtım turuna çıktı.

Toplantı, konferans ve sergi turizmi (MICE) sektörünün önde gelen küresel etkinliği olan, Las Vegas'taki 13. IMEX America 2024'e Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın (TGA) önderliğinde milli bayrak taşıyıcısı Türk Hava Yolları'ndan İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu'na, otel zincirlerinden seyahat acentalarına kadar 10'a yakın firma katıldı. İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu (ICVB) Genel Müdürü Cemil Hakan Kılıç, kongre turizminde dünyanın ilk 10 ülkesinden biri olmayı hedeflediklerini belirtti. Kılıç, ABD'de iki büyük kongreyi Türkiye'ye getirmek için IMEX'te görüşmeler yaptıklarını açıkladı.

ÜÇ ÖNEMLİ KRİTER VAR

Yılda ortalama 15 fuara katıldıklarını, İstanbul şehir markasını öne çıkardıklarını anlatan Kılıç, "IMEX iyi geçiyor. Amerikalıların İstanbul'a ilgisi var. Avrupa'daki yerlerin birçoğuna gittikleri için İstanbul'u görmek istiyorlar" dedi. Kongre turizminin birkaç ayağı olduğunu anlatan Kılıç, şöyle konuştu: "Birincisi ulaşılabilirlik... THY'nin 320 noktaya uçması cazip geliyor. İkincisi Avrupa'daki otellerin birçoğu eski. Üçüncüsü, o bölgelerde sorun yaşandığında muhatap bulamamak. Türkiye'de bu anlamda hizmet daha iyi. Bu üçü olduğunda kongre turisti geliyor."

Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtım Ateşesi Hilal Demirel, "Fuarda birebir görüşmeler oluyor. Potansiyeli yüksek bir pazar" dedi.

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HEDEF İLK 10 ARASINA GİRMEK

2016'dan önce Türkiye'nin kongre turizminde ilk 8'de yer aldığını, 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminden sonra sayının azaldığını, 2016'da 139'uncu sıraya gelindiğini hatırlatan Kılıç, "Hedef ilk 10'a çıkmak. Şu anda 70 uluslararası kongre yapılıyor. Bu sayı 100'e çıktığında ilk 10'a giriliyor" diye konuştu. Kılıç, fuarda biri 0-4 yaş arası çocukların eğitimiyle diğeri de eğlence parklarıyla ilgili iki büyük kongrenin Türkiye'de yapılması için görüştüklerini belirterek, "Eğitim fuarı için Viyana ve Zagreb de aday. Ama Türkiye'ye yakınlar" dedi.

TURİZM ENVANTERİ ÇIKARIYOR...

ICVB Genel Müdürü Cemil Hakan Kılıç, turistlerin envanteri niteliğinde olacak 'turizm endeksi projesi' hazırladıklarını belirterek, "Birkaç aya lansman yapılır. 7 ila 10 yıl arası karşılaştırma da yapıyoruz. Kaldıraç rasyosu denilen bir kavram var. 300 kişi tespit ettik. Onlar birçok uluslararası kurumda yönetimde. Onların uluslararası arenada kongrelere katılım için destek olması gerekiyor" diye konuştu.

3 BİN 500 FİRMA 80 BİN GÖRÜŞME

Dünyanın dört bir yanından gelen 13 binden fazla katılımcıyı ağırlayan fuarda, 155'ten fazla ülkeyi temsil eden 3 bin 500 firma yer aldı. 2023'e göre alan bakımından yüzde 7 büyüyen fuarda 46 teknoloji standı da açıldı. Alıcılarla 3 bin 500 katılımcı firma arasında 80 bin görüşmenin yapıldığı fuarda ana tema ise sürdürülebilirlikti.

SABAH'TAN ÖZEL GAZETE

SABAH Gazetesi de ABD'deki fuara ilişkin özel gazete hazırladı. Türkiye turizmini anlatan ek, fuara katılan yerli-yabancı turizmciler tarafından ilgiyle okundu.

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AMERİKALI TURİST TAKSİM'İ SEVDİ

CVK Park Bosphorus Hotel Genel Müdürü Murat Arslan da özellikle Ortadoğu'dan gelen turist sayısı azalınca ABD pazarına yöneldiklerini, kendi otellerinde ABD'den gelen turist sayısının toplam içindeki payının yüzde 2-3'lerde olduğunu belirtti. İstanbul'un turizm sezonunun haziran-temmuz-ağustos olduğunu söyleyen Arslan, "Bu yıl kötü geçti. Yüzde 90'larda olması gereken doluluk oranı yüzde 70'lere indi. Ama eylül ayında doluluklar yüzde 85'leri gördü" dedi.



2028'DE 2.5 MİLYON BEKLENİYOR

2021'de 371 bin 759, 2022'de 1 milyon 13 bin 478, 2023'te 1 milyon 334 bin 337 ABD'li turisti ağırlayan Türkiye, bu yıl rakamın 2 milyona çıkması bekleniyor. Aşamalı şekilde de 2028'de 2 milyon 500 bin Amerikalıyı misafir etmeyi hedefliyor.