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Bakan Işıkhan duyurdu: İşgücü Uyum Programı'na 358 bin başvuru yapıldı

Tülay Tosun ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.09.2024 17:40
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Bakan Işıkhan duyurdu: İşgücü Uyum Programı’na 358 bin başvuru yapıldı

İşgücü Uyum Programı'na (İUP) 29 Ağustos'tan bu yana 358 bin 937 kişinin başvurduğunu duyuran Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, istihdam dostu politikalarla çalışma hayatını güçlendirmeye devam ettiklerinin mesajını verdi.

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