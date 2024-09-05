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Orta Vadeli Program açıklanıyor! Cevdet Yılmaz'dan flaş açıklamalar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.09.2024 09:22 Güncelleme: 05.09.2024 10:27
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Orta Vadeli Program açıklanıyor! Cevdet Yılmaz’dan flaş açıklamalar...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2025-2027 dönemini içeren Orta Vadeli Programı (OVP) açıklıyor. Rezerv miktarı 52 milyar dolar arttığını vurgulayan Yılmaz "Ekonomimiz dış şoklara karşı daha dayanıklı hale geldi." ifadelerini kullandı. Yılmaz ayrıca önümüzdeki yıllara ilişkin beklentileri açıklarken "2024 yılı için büyüme beklentimiz yüzde 3,5. 2025 için yüzde 4, 2026 için yüzde 4,5, 2027 için ise yüzde 5" dedi. Enflasyon hedefini de açıklayan Yılmaz "2024 için yüzde 41,5, 2025'te yüzde 17,5, 2026'da yüzde 9,7 ve 2027'de yüzde 7" ifadelerini kullandı.

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