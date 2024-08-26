Yüksek faiz dönemi kapanıyor! Fed ve ECB sinyali verdi! Faiz sonrası yeni hedef ne?

İNGİLTERE'DEN 'DEVAM' MESAJI

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey de kalıcı enflasyon risklerinin azaldığını söyleyerek daha fazla faiz indirimine açık olduklarının sinyalini verdi. İngiltere Merkez Bankası da (BoE) bu ayın başlarında politika faizini çeyrek puan düşürerek yüzde 5'e indirmiş ve bu pandeminin başlangıcından bu yana yapılan ilk indirim olmuştu.

Öte yandan Kanada, Yeni Zelanda ve Çin merkez bankaları da gevşemeye giden bankalar arasında yer alıyor. Bunun en büyük istisnası ise yetkililerin 17 yıl sonra ilk sıkılaştırma döngüsünü başlattığı Japonya. Buna göre Japonya, farklı bir politika uygulayarak, Japon yenindeki düşüşü durdurmak amacıyla referans faizi 17 yıl sonra ilk kez artırdı.