26 Ağustos 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Sosyal medya fenomenleri Ticaret Bakanlığının radarında

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.08.2024 11:09
ABONE OL
Sosyal medya fenomenleri Ticaret Bakanlığının radarında

Ticaret Bakanlığı, sosyal medya üzerinden reklam yapan "influencer"ları mercek altına aldı. Bakanlık, geçtiğimiz yıl 5 bu yıl ise şu ana kadar 11 sosyal medya fenomenine toplamda 6 milyon 388 bin 802 lira para cezası uyguladı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör