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Merkez Bankası rezervlerinde 2,7 milyar dolarlık artış

Ahmet Nazif Vural ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.08.2024 14:50 Güncelleme: 22.08.2024 14:50
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Merkez Bankası rezervlerinde 2,7 milyar dolarlık artış

Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre Merkez Bankası'nın rezerv miktarı 150,2 milyar dolardan, 152,9 milyar dolara yükseldi.

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