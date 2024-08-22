2 aya yüzde 50’nin altında! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz enflasyon için tarih verdi

"REFORMLARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ"

Eylül ayında kamuoyu ile paylaşılacak güncellenmiş OVP'de bu oranlarla ilgili son tahminler ve hedeflerin yer alacağına işaret eden Yılmaz, "2025-2027 dönemini kapsayacak OVP için Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığımız başta olmak üzere kurumlarımızla teknik çalışmalarımız devam ediyor. Diğer yandan ilgili kesimlerle istişare içinde katılımcı bir yaklaşımı hayata geçiriyoruz. Ülkemiz için altın kıymetinde olan ve tarihi bir fırsat penceresi olarak değerlendirdiğimiz 4 yıllık seçimsiz dönemde yapısal dönüşümler ile bu resmi tamamlamayı planlıyoruz. Sanayiden tarıma, turizmden hizmetlere, enerjiden lojistiğe, yeşil ve dijital dönüşüm ile yolumuza devam edeceğiz. Eğitim ve sağlıkta yeni seviyelere ulaşırken, mülkün temeli olarak gördüğümüz adalet alanında güveni ve hızı artırmaya dönük reformlarımızı sürdüreceğiz." açıklamasında bulundu.

"HEDEFLERİMİZİ BİRER BİRER HAYATA GEÇİRECEĞİZ"

Cevdet Yılmaz, demokrasi ve kalkınma yolunda vazgeçilmez önemde olan güvenlik alanında etkin teknolojiler ve kurumsal yapı ile insanların huzurunu koruyacaklarını belirterek, "Eşsiz konumumuz, etkin ve barışçı dış politikamız, yenilikçi ve girişimci nüfusumuz ile başaracağız. 'Türkiye Yüzyılı'nda; güçlü liderlik, tecrübeli kadrolar, milli birlik ve siyasi istikrar içinde hedeflerimizi birer birer hayata geçireceğiz. Amacımız, ülkemizi her alanda daha güçlü bir şekilde yarınlara taşımak, insanımızın refahını artırmaktır. Zorlu dünya ve bölge koşullarına rağmen, istikrar içinde büyümeye ve sosyal refahımızı kalıcı bir şekilde artırmaya kararlıyız." dedi.