Borsa günü yükselişle tamamladı!
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,17 değer kazanarak 9.921,40 puandan tamamladı. İşte en çok yükselen endeksler...
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 16,61 puan artarken, toplam işlem hacmi 84,8 milyar lira oldu.
Bankacılık endeksi yüzde 1,42 ve holding endeksi yüzde 0,42 değer kazandı.
Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,80 ile madencilik, en çok kaybettiren yüzde 3,40 ile iletişim oldu.
Yarın yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ise Japonya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ABD'de yeni konut satışları ve Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'ndan gelecek mesajların takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.100 ve 10.200 seviyelerinin direnç, 9.850 ve 9.750 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
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