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ABD'de işsizlik maaşına başvuranların sayısında artış

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.08.2024 16:03
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ABD’de işsizlik maaşına başvuranların sayısında artış

ABD'de ilk kez işsizlik maaşına başvuranların sayısı 232 bine çıktı. 17 Ağustos ile biten haftanın verilerine göre işsizlik maaşına başvuranların sayısı bir önceki haftaya göre 4 bin kişi arttı.

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